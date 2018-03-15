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كُتّاب وآراء
كاسياس يقترب من حراسة فريق بالدوري السعودي
ذكر تقرير إخباريأن حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس دخل دائرة اهتمامات نادي النصر السعودي، وأن الفريق يسعى لضم الحارس السابق لريال مدريد الإسباني، والحالي في بورتو البرتغالي، إلى صفوفه اعتبارا من الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن مصادر كشفت لها أن كاسياس قد يتولى حراسة مرمى النصر في الموسم المقبل، وأن التعاقد معه يأتي ضمن أبرز الأولويات؛ بدعم من سعود بن سويلم المرشح لرئاسة النصر الموسم المقبل.
وأضاف المصدر أن نادي نيوكاسل الإنجليزي ربما يشكل عقبة في طريق النصر للتوقيع مع كاسياس، حيث يسعى النادي الإنجليزي أيضا لضمه عقب نهاية عقده الحالي مع بورتو، في شهر يونيو المقبل.