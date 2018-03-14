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كُتّاب وآراء
تهمة السّطو المسلّح تورط لاعبا مغربيا في بلجيكا
كَشفت العديد من الوسائل الإعلام العالمية، صباح اليوم الأربعاء، أَنه تم إلقاء القبض على الدولي المغربي إسماعيل حميدات صانع ألعاب فريق فيستيرلو البلجيكي، قوات الأمن البلجيكية بعد الاشتباه في تورّطه في القيام بسلسلة من عمليات السطو المسلّح في مدينة "تورنهاوت" البلجيكية.
وحسب جريدة "فوتبول إيطاليا"، فإن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، يوجد حاليا في إحدى السجون في العاصمة البلجيكية بروكسيل، من أجل التحقيق معه في هذه الواقعة المتهم بها، ولازالت الشرطة لم تبت بعد إن كان لمحيمدات رفقاء في كل هذه الجرائم.
وتحسّرت الصحيفة ذاتها، على الحالة التي وصل إليها الشاب المغربي، الذي كان يتنبّأ له الجميع في إيطاليا بأن يصبح له شأن كبير في المستقبل بعد تجربة ناجحة في نادي بريشيا، إلا أن تصرّفاته السيئة وطيشه لم يساعداه في الوصول إلى القمة.
جدير بالذكر أن إسماعيل حميدات سبق له أن حمل ألوان قميص المنتخب الوطني الأولمبي في عدة مناسبات، كما مثّل المنتخب الوطني الأول في مناسبة وحيدة كانت أمام المنتخب الكندي، وكان حميدات يعد من بين أبرز المواهب الصاعدة في الساحة الكروية الأوروبية، إذ سبق له أن حمل قميص مجموعة من الأندية أبرزها روما الإيطالي، فريق أسكولي، وبريتشيا، وكريستال بلاس الإنجليزي، وفيستيرلو البلجيكي.
*صحافي متدرب