ميسي يقود برشلونة لعبور تشيلسي بثلاثة أهداف

هسبريس - متابعة

سجل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وصنع هدفا آخر، ليقود فريقه برشلونة الإسباني للتأهل لدور الثمانية ببطولة أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على ضيفه تشيلسي الانجليزي في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية اليوم الأحد.

كانت مباراة الذهاب التي جرت الشهر الماضي على ملعب (ستامفورد بريدج) بالعاصمة البريطانية لندن انتهت بالتعادل 1 / 1، ليحجز برشلونة، الفائز بالبطولة في خمس مناسبات، بطاقة التأهل عقب فوزه 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.