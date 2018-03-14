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الرئيسية | رياضة | ميسي يقود برشلونة لعبور تشيلسي بثلاثة أهداف

ميسي يقود برشلونة لعبور تشيلسي بثلاثة أهداف

ميسي يقود برشلونة لعبور تشيلسي بثلاثة أهداف
هسبريس - متابعة
الأربعاء 14 مارس 2018 - 21:47

سجل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وصنع هدفا آخر، ليقود فريقه برشلونة الإسباني للتأهل لدور الثمانية ببطولة أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على ضيفه تشيلسي الانجليزي في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية اليوم الأحد.

كانت مباراة الذهاب التي جرت الشهر الماضي على ملعب (ستامفورد بريدج) بالعاصمة البريطانية لندن انتهت بالتعادل 1 / 1، ليحجز برشلونة، الفائز بالبطولة في خمس مناسبات، بطاقة التأهل عقب فوزه 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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