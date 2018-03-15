الملايين تنتظر لاعبي بركان لتخطي النادي الإفريقي‎

هسبورت*

خَصّصت إدارة فريق نهضة بركان، مكافأة مالية للاعبين، مقابل تحقيق نتيجة تأهل الفريق أمام النادي الإفريقي التونسي، يوم السبت المقبل، على أرضية ملعب رادس، ضمن إياب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية "الكاف".

ووضعت إدارة الفريق "البرتقالي" مبلغ مليوني سنتيم، لكل لاعب في حالة العودة ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات من تونس، علما أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الفريق البركاني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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