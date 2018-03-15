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الرئيسية | رياضة | الملايين تنتظر لاعبي بركان لتخطي النادي الإفريقي‎

الملايين تنتظر لاعبي بركان لتخطي النادي الإفريقي‎

الملايين تنتظر لاعبي بركان لتخطي النادي الإفريقي‎
هسبورت*
الخميس 15 مارس 2018 - 09:32

خَصّصت إدارة فريق نهضة بركان، مكافأة مالية للاعبين، مقابل تحقيق نتيجة تأهل الفريق أمام النادي الإفريقي التونسي، يوم السبت المقبل، على أرضية ملعب رادس، ضمن إياب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية "الكاف".

ووضعت إدارة الفريق "البرتقالي" مبلغ مليوني سنتيم، لكل لاعب في حالة العودة ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات من تونس، علما أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الفريق البركاني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - رضوان الفتحي الخميس 15 مارس 2018 - 09:56
اذا أراد فريق نهضة بركان التأهل يجب عليه التحلي بالصبر وعدم التسرع في التخلص من الكرة والعمل على الهجومات المضادة من الجهتين اليمنى واليسرى لإرباك خط الدفاع التونسي الذي يعاني كثيرا من هذه التمريرات الجانبية.
باتوفيق للفريق البركاني انشاء الله والتاهل للأدوار المقبلة.
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