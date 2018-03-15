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كُتّاب وآراء
ثبات مغربي في التصنيف الدولي لمنتخبات كرة القدم
حافظ المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم على المرتبة 42 في التصنيف العالمي للمنتخبات الذي أصدره ، اليوم الخميس، الاتحاد الدولي "فيفا"
وحل المنتخب الوطني في المركز الرابع إفريقيا، برصيد 694 نقطة، بينما ألمانيا تشبثت بصدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسجل تراجع منتخب مصر إلى المركز الـ44 والسعودية إلى المرتبة الـ69.
وتواصل البرازيل احتلال الوصافة، تليها البرتغال بالمركز الثالث ثم الارجنتين فبلجيكا، بعدهم بولندا التي صعدت للمركز السادس مناصفة مع إسبانيا، بينما تحل سويسرا ثامنة، ثم فرنسا والشيلي بالمركزين التاسع والعاشر على التوالي.
وفي إفريقيا يستمر منتخب تونس في الصدارة بالمركز 23، تليه السنغال مستقرة في المرتبة 27 ثم الكونغو الديمقراطية بلا تغيير في مركزها 39، ثم المغرب أمام مصر التي تأخرت مركزا.
وآسيويا تواصل إيران الصدارة مستقرة (33) تليها أستراليا متراجعة مركزا (37) ثم اليابان مستقرة (55) فكوريا الجنوبية متراجعة مرتبة واحدة (59) تليها السعودية متراجعة خمسة مراكز (69).