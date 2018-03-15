كأس العالم يصل إلى مصر فى إطار جولته العالمية

هسبريس ـ مُتابعة

وصل مجسم كأس العالم لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى القاهرة في إطار جولته بالدول التي تأهلت إلى نهائيات البطولة التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل.

وتأهلت مصر للمونديال بعد غياب 28 عاما، ووصلت اليها كأس أهم بطولة كروية في العالم، من أجل إتاحة الفرصة للجماهير بمشاهدتها.

ومن المقرر أن تقوم البعثة المصاحبة لكأس العالم بجولة في عدد من المواقع، في القاهرة والجيزة ،لمشاركة الشعب المصري فرحته بكأس العالم،.

ومن المقرر أن يغادر الكأس مصر ليقوم بجولة أوروبية سريعة، قبل أن يقطع آلاف الأميال ليحط في الأرجنتين.

وتشمل جولة كأس العالم زيارة 91 مدينة في 51 دولة؛ بهدف منح الملايين من محبي كرة القدم فرصة الاستعداد لأكبر بطولة عالمية ينتظرها الجميع.