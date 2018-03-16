مَعنويات "بركان" ترتفع قَبل مواجهة النادي الإفريقي

هسبورت - عمر الشرايبي

غَادرت بعثة فريق النهضة الرياضية البركانية، ظهر الخميس، مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، قادمة من وجدة ومنتقلة صوب العاصمة التونسية، استعدادا لمواجهة فريق النادي الإفريقي، لحساب مباراة إياب دور سدس عشر نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المرتقبة عصر السبت المقبل.

ويسود التفاؤل لدى مكوّنات الفريق "البرتقالي" قبيل المواجهة الحاسمة، حيث علمت "هسبورت" أن المدرب منير الجعواني، ركّز في توجيهاته للاعبين، خلال آخر حصة تدريبية، على تفادي الدخول في "اللعب" التونسي، إذ من المرتقب أن يعمد لاعبو "الإفريقي" إلى استفزاز الخصم، بالإضافة إلى تنبيهه إلى الدور الذي سيلعبه حكم المباراة لصالح الفريق المضيف.

وكشف الجعواني في تصريحه للجريدة، قائلا "الاستعدادات لمباراة النادي الإفريقي كانت عادية، رغم أننا واعون بصعوبة المواجهة على غرار تلك التي تدور عادة في ملعب رادس في العاصمة التونسية"، مردفا "اللاعبون يعون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، حيث نملك امتياز التقدم بهدفين في لقاء الذهاب، فحتى لو كانت النتيجة ثلاثة أو أربعة لصفر لصالحنا كنا سنترقب مباراة ليست بالسهلة في العودة".

وتابع مدرب الـRSB، قائلا "يجب أن ندخل المباراة بهدف الحفاظ على أسبقية الذهاب، حيث تبقى حظوظنا قائمة لتحقيق ذلك وبلوغ الأدوار المتقدمة، إذ نطمح لوصول دور المجموعات والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة القارية"، مردفا "أؤكد أننا نتحمل المسؤولية طاقما تقنيا ولاعبين من أجل تحقيق النتيجة التي ترضي الجماهير البركانية".

تجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب أن تخوض المجموعة حصّة تدريبية، اليوم، على الساعة الثانية ظهرا (التوقيت المغربي) على أرضية ملعب "رادس" الدولي، وهو نفس توقيت المباراة، مع التذكير أن مباراة الذهاب التي جرت في الملعب البلدي في بركان، انتهت بانتصار زملاء المهاجم أيوب الكعبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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