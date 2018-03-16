الملف الأمريكي يرشح 23 مدينة في مونديال 2026

هسبريس ـ أ.ف.ب

كشفت اللجنة المنظمة للترشيح الثلاثي الأمريكي- المكسيكي-الكندي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، الخميس عشية تقديم الترشيحات رسميا، قائمة من 23 مدينة لإقامة المنافسات.

وتقع 17 من المدن الـ 23 في الولايات المتحدة، ومنها لوس أنجلس وميامي وواشنطن وبوسطن، وثلاث في كندا، هي ادمونتون ومونتريال وتورونتو، وثلاث في المكسيك، هي غوادالاخارا ومكسيكو ومونتيري.

وفي حال فوز هذا الترشيح على حساب المنافس الوحيد المغرب سيتم اختيار 16 مدينة فقط لاستضافة مباريات هذه النسخة التي سيشارك فيها لأول مرة 48 منتخبا، وجميع الملاعب مشيدة وعملانية، حسبما أوضح "يونايتد بيد" (الترشيح الموحد)، وهو الاسم الرسمي لهذا الترشيح الثلاثي المشترك.

وأشار "يونايتد بيد" إلى أن متوسط سعة الملاعب المقترحة هو 68 ألف مقعد، وصرح مديره العام جون كريستيك: "لنا ملء الثقة أن هذه القائمة من 23 ملعبا بمستوى عالمي، مع 150 مركزا لتدريب المنتخبات، وشبكة مواصلات حديثة تربط المدن بعضها ببعض، ستساعد الاتحاد الدولي (فيفا) على تحقيق أرقام قياسية في أعداد المتفرجين والعائدات".

وتعول لجنة الترشيح المشترك على بيع 5.8 ملايين بطاقة دخول إلى الملاعب برقم أعمال يصل إلى 2.1 مليار دولار.

وكانت الولايات المتحدة نظمت مونديال 1994، وسيكشف "الفيفا" الدولة أو الدول التي ستنظم نسخة 2026 في 13 يونيو، عشية انطلاق منافسات مونديال 2018 في روسيا، والتي تستمر حتى 15 يوليوز.