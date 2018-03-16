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الرئيسية | رياضة | الملف الأمريكي يرشح 23 مدينة في مونديال 2026

الملف الأمريكي يرشح 23 مدينة في مونديال 2026

الملف الأمريكي يرشح 23 مدينة في مونديال 2026
هسبريس ـ أ.ف.ب
الجمعة 16 مارس 2018 - 00:40

كشفت اللجنة المنظمة للترشيح الثلاثي الأمريكي- المكسيكي-الكندي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، الخميس عشية تقديم الترشيحات رسميا، قائمة من 23 مدينة لإقامة المنافسات.

وتقع 17 من المدن الـ 23 في الولايات المتحدة، ومنها لوس أنجلس وميامي وواشنطن وبوسطن، وثلاث في كندا، هي ادمونتون ومونتريال وتورونتو، وثلاث في المكسيك، هي غوادالاخارا ومكسيكو ومونتيري.

وفي حال فوز هذا الترشيح على حساب المنافس الوحيد المغرب سيتم اختيار 16 مدينة فقط لاستضافة مباريات هذه النسخة التي سيشارك فيها لأول مرة 48 منتخبا، وجميع الملاعب مشيدة وعملانية، حسبما أوضح "يونايتد بيد" (الترشيح الموحد)، وهو الاسم الرسمي لهذا الترشيح الثلاثي المشترك.

وأشار "يونايتد بيد" إلى أن متوسط سعة الملاعب المقترحة هو 68 ألف مقعد، وصرح مديره العام جون كريستيك: "لنا ملء الثقة أن هذه القائمة من 23 ملعبا بمستوى عالمي، مع 150 مركزا لتدريب المنتخبات، وشبكة مواصلات حديثة تربط المدن بعضها ببعض، ستساعد الاتحاد الدولي (فيفا) على تحقيق أرقام قياسية في أعداد المتفرجين والعائدات".

وتعول لجنة الترشيح المشترك على بيع 5.8 ملايين بطاقة دخول إلى الملاعب برقم أعمال يصل إلى 2.1 مليار دولار.

وكانت الولايات المتحدة نظمت مونديال 1994، وسيكشف "الفيفا" الدولة أو الدول التي ستنظم نسخة 2026 في 13 يونيو، عشية انطلاق منافسات مونديال 2018 في روسيا، والتي تستمر حتى 15 يوليوز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سعيد الجمعة 16 مارس 2018 - 00:56
إذا أين حقوق الإنسان إذا كانت كل4 سنوات تنظم هذا العرس الكروي قارة .لماذا هنا القارة الأمريكية تنافس القارة الإفريقية .ألم يحن بعد أن نستيقظ من غفلتنا ؟ أم مازال الوقت !
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4
2 - maradona الجمعة 16 مارس 2018 - 01:05
المدن المغربية المنافسة هي:تيفلت,الحاجب,قلعة سراغنة,برشيد,الفنيدق,واد زم,تادلا.سوق السبت.
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63
3 - عبد الله الجمعة 16 مارس 2018 - 01:21
السؤال الذي يجب أن يطرح لماذا لم تتقدم الولايات المتحدة بمفردها بالترشح بما أنها تتوفر على عدد كبير من الملاعب يفوق بكثير العدد المقترح في دفتر التحملات وبالتالي فأغلب المباريات ستجرى بملاعبها أما بالنسبة لإشراك المكسيك وكندا في التنظيم فإني أرى بأنه تحايل على القانون ذلك سيمكن هاذين البلدين في حالة الفوز بالتنظيم من التأهل مباشرة دون اللجوء إلى التصفيات بحكم أنهما بلدان مستضيفان وهذا لا يجوز بالنسبة لدولة تترشح بثلاث ملاعب ومباريات قليلة تلعب في بلدها.والجدير بالذكر أن كندا التي لم يسبق لها أن تأهلت إلى كأس العالم وهو أمر صعب بالنسبة لها تجد في هذا "الترشح" أو شبه الترشح فرصة للمشاركة في المونديال. ومن غير المستبعد أن يكون الأمر مقترح من الفيفا. أرجو أن تنشروا ﻷن اﻷمر يتعلق بقضية وطنية وجب الدفاع عنها وأرجو أن تؤخذ هذه الإشارة بعين الإعتبار
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9
4 - Mockingjay الجمعة 16 مارس 2018 - 01:29
إلى : maradona :
هذه مدنك وهذه هي شخصيتك المغربية أحببت أم كرهت ! من استعار من شخصيته فلا شخصية له بين الأمم ولن يمنحها له أي أجنبي ! شخصيتك هي كرامتك وإذا فقدتها فقدت كل شيء
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-1
5 - محمد الجمعة 16 مارس 2018 - 01:48
انشاء لله مونديال في المغرب عندهم بنيات و ملاعب فخم ولكن المونديال كتبو الله في المغرب هاد المرة عدنا افريقيا اروبا شرق أوسط اسيا و ا أميركا الجنوبية في صالحونا
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