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الرئيسية | رياضة | كارباخال يرحب بنيمار أكثر من غريزمان في الريال

كارباخال يرحب بنيمار أكثر من غريزمان في الريال

كارباخال يرحب بنيمار أكثر من غريزمان في الريال
هسبريس - إفي
السبت 17 مارس 2018 - 06:11

قال مدافع ريال مدريد داني كارباخال إنه يفضل أن يضم الفريق الملكي البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان حاليا، أكثر من الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.

وأوضح كارباخال، في مقابلة مع إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية أن نيمار يمثل الخيار الأفضل للريال. وتابع: "نظرا لأنني عانيت كمدافع، أفضل نيمار على غريزمان".

وتشير تقارير صحفية إلى رغبة الريال في الحصول على خدمات نيمار ،الذي رحل عن برشلونة الصيف الماضي لينضم إلى سان جيرمان.

وبسؤاله عن الأفضل بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي أكد أن "الدون" هو الأفضل. وعن أيهما الأفضل بين ميسي ونيمار قال: "كلاهما جيدان، والمدافعون ينبغي عليهم التركيز للغاية عندما يكون أمامهم لاعبان بهذا المستوى".

وحول مستقبل زين الدين زيدان في النادي الملكي ذكر: "لا أعتقد أن زيدان سيرحل خلال هذا الموسم عن الريال، لأنه يحظى بدعم الجميع". وذكر أيضا أن "زيدان أفضل مدرب قاد ريال مدريد".

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