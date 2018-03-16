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كُتّاب وآراء
دوري الأبطال: البارصا والريال ضد روما ويوفنتوس
أوقعت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية، فريق برشلونة الإسباني في مواجهة روما الإيطالي.
وأسفرت القرعة عن تجدد المواجهة بين ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، ويوفنتوس الإيطالي، الذي خسر أمامه نهائي نسخة الموسم الماضي.
ويواجه بايرن ميونخ الألماني مهمة تبدو أكثر سهولة، حيث أوقعته القرعة في مواجهة أشبيلية الإسباني الذي يخوض دور الثمانية للمرة الأولى منذ إطلاق البطولة بمسمى دوري أبطال أوروبا.
ويشهد دور الثمانية مواجهة إنجليزية خالصة بين ليفربول ومانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقام مباريات ذهاب دور الثمانية يومي الثالث والرابع من أبريل المقبل بينما تقام مباريات الإياب يومي العاشر و11 من الشهر نفسه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
سيلسين
دين فيرمايلن ياري مينا سيميدو
غوميز باولينهو
عثمان ديمبيلي أليش فيدال
دينيس سواريز
باكو ألكاسير
والبايرن # برسلونة
الريال ضد بايرن
برشلونة ضد سيتي
ليفربول ضد اليوفي
روما ضد اشبيلية
كلها لقاءات قوية و متوازنة
لكن الجميل في القرعة التي اجريت اليوم هو احتمال وجود نصف نهائي حارق