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الرئيسية | رياضة | دوري الأبطال: البارصا والريال ضد روما ويوفنتوس

دوري الأبطال: البارصا والريال ضد روما ويوفنتوس

دوري الأبطال: البارصا والريال ضد روما ويوفنتوس
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 16 مارس 2018 - 11:39

أوقعت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية، فريق برشلونة الإسباني في مواجهة روما الإيطالي.

وأسفرت القرعة عن تجدد المواجهة بين ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، ويوفنتوس الإيطالي، الذي خسر أمامه نهائي نسخة الموسم الماضي.

ويواجه بايرن ميونخ الألماني مهمة تبدو أكثر سهولة، حيث أوقعته القرعة في مواجهة أشبيلية الإسباني الذي يخوض دور الثمانية للمرة الأولى منذ إطلاق البطولة بمسمى دوري أبطال أوروبا.

ويشهد دور الثمانية مواجهة إنجليزية خالصة بين ليفربول ومانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام مباريات ذهاب دور الثمانية يومي الثالث والرابع من أبريل المقبل بينما تقام مباريات الإياب يومي العاشر و11 من الشهر نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - تازي حر الجمعة 16 مارس 2018 - 11:45
مبريات مشوقة بالتوفيق للجوفونتيس و البرصا
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-5
2 - achraf laknizi الجمعة 16 مارس 2018 - 11:45
تشيكلة البارصا لمواجهة روما :

سيلسين

دين فيرمايلن ياري مينا سيميدو

غوميز باولينهو

عثمان ديمبيلي أليش فيدال

دينيس سواريز

باكو ألكاسير
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-12
3 - yasssssssssine settat الجمعة 16 مارس 2018 - 11:47
هههههههه مواجهة ساخنة بين إسبانية وإيطاليا وراك لفراجة وديمة ريال مدريد
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15
4 - karim الجمعة 16 مارس 2018 - 11:55
هما لاعبين عارفين علاش احنايا مالنا الصلاة اخير من مشاهدة لقاء
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1
5 - العربي الجمعة 16 مارس 2018 - 11:58
القرعة فيها إن . القوي مع الضعيف!!. تمنيت لو كانت الريال # سيتي.
والبايرن # برسلونة
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15
6 - هشام الجمعة 16 مارس 2018 - 12:51
بالتوفيق لريال مدريد ضد ليوفي....
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-1
7 - فهد فهد الجمعة 16 مارس 2018 - 12:56
اجمل قرعة هي
الريال ضد بايرن
برشلونة ضد سيتي
ليفربول ضد اليوفي
روما ضد اشبيلية
كلها لقاءات قوية و متوازنة
لكن الجميل في القرعة التي اجريت اليوم هو احتمال وجود نصف نهائي حارق
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