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كُتّاب وآراء
النادي الإفريقي يراهن على تخطي قوة نهضة بركان
بعدما قاد الإفريقي التونسي انتفاضة في الدوري المحلي، يتطلع المدرب برتران مارشان إلى صحوة في كأس الكونفيدرالية، وتعويض خسارته بنتيجة 1-3 أمام نهضة بركان، اليوم السبت، في ذهاب الدور الثاني من المنافسة.
وكان الإفريقي في المركز 12 بالدوري التونسي الممتاز، حتى يناير الماضي، لكنه حقق نتائج جعلته يصعد إلى وصافة الترتيب.
مارشان، قبل استضافة فريق نهضة بركان المغربي نهاية الأسبوع الجاري، قال: "مر فريقنا بمرحلتين مختلفتين في آخر 3 أشهر، حققنا سلسلة انتصارات مؤخرا بعد قضاء فترة صعبة".
وأضاف المدرب: "نحترم نهضة بركان، واعتبر الفريق من الأفضل في المغرب، إذ يتميز الخصم في الجانب البدني لكننا نتمسك بأسلوبنا.. لن تكون مهمة سهلة، لكننا لا نخشى المنافس".