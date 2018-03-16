24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:3412:4116:0118:3919:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. تزوير العقود والشهود .. سلاح مافيا العقار لسلْب أراضي المغاربة (5.00)

  2. "مبعوث العماري" يرأب الصدع بين بكوري ومنتخبين بالبيضاء (5.00)

  3. الأمازيغية والهُوِّية (5.00)

  4. الدخيل: "نُخب الصحراء" تستفيد من استمرار النزاع مع البوليساريو (5.00)

  5. جمعيات تؤازر المستهلك .. قوانين بلا تطبيق وشكايات بلا إنصات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الداخلية ترفع الحظر عن أنشطة "الإلتراس" في الملاعب

الداخلية ترفع الحظر عن أنشطة "الإلتراس" في الملاعب

الداخلية ترفع الحظر عن أنشطة "الإلتراس" في الملاعب
هسبورت من الرّباط
الجمعة 16 مارس 2018 - 20:00

قررت وزارة الداخلية رفع الحظر عن أنشطة الفصائل المساندة للأندية أو ما يصطلح عليه بـ"الإلتراس" في جميع المدن المغربية بشكل فوري.

وعلم من مصدر موثوق أن مسؤولي وزارة الداخلية عقدوا اجتماعا طارئا مع مسؤولين بالإدارة العامة للأمن الوطني لمناقشة الوضع الأمني في الملاعب المغربية ليخلص الاجتماع إلى السماح لفصائل الإلتراس بمعاودة أنشطتها.

وأشار إلى أن عملية رفع الحظر تعني أنه أصبح بإمكان عناصر الألتراس ومناصري الفصائل ارتداء الأقمصة والشعارات الخاصة بها، وكذا القيام بعملية "الباشاج" في مختلف الملاعب المغربية، لكنه أشار إلى أن الحظر سيبقى مفروضا على عملية رفع "التيفو" إلى إشعار لاحق.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات الأمنية في مختلف المدن المغربية ستشرع انطلاقا من الأسبوع المقبل في عقد اجتماعات مع ممثلي فصائل اللألتراس قبل كل مباراة من أجل الحرص على التزام هذه الأخيرة بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يتسبب في حصول أعمال شغب، وخاصة ما يتعلق برفع الشعارات و"الميساجات" التي تشكل استفزازا وإهانة لجماهير الفرق المنافسة.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مغربية صحراوية بكل فخر الجمعة 16 مارس 2018 - 20:09
ديمااااا خضرا ديماااااا رجا مبروك للرجاويين ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
2 - Ahmed de Rabat الجمعة 16 مارس 2018 - 20:11
يا سبحان الله ..ياك قلتوا ان الالترات في العالم غير قانونيين و لا تعترف بهم الدولة ..الان اصبحوا قانونيين و لا جرادة دارت خدمتها فيكم و بغيتو الجمهور يتلاها في كرة و الالترات ..كلشي باين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
3 - amine Ka الجمعة 16 مارس 2018 - 20:19
هناك من يدرس لجعل هاد الشعب في عالم أخر ، و إلهاءه في مثل هذه الأمور التافهة ، بشرط أن لا يطلبو مطالب إجتماعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
4 - escobar الجمعة 16 مارس 2018 - 20:23
مكين ما يدار اللهم يتلهاو في الكورة او ليكستا او زييييد او زييييد. حيت الشعب الى فاق من القلبة غدي يبغى يعيش و يدوا مزيان ولكن محدو تبع كورة ها نتما هانيين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - Karim الجمعة 16 مارس 2018 - 20:25
ارى ان الهدف من هذا هو فقط الترويج لمونديال 2026
اما الجمهور فهو يستغلونه من مصلحتهم فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
6 - محمد الجمعة 16 مارس 2018 - 20:26
رفع أنشطة الألتراس في هذا الوقت بمثابة نوع من المخدرات للشباب قصد إلهائهم عن الوضع المتردي والمتأزم الذي وصلت إليه جميع فئات الشعب من فقر وبطالة . ولكن إلى متى .فالكل عاااق أو فاااق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
7 - ahelame الجمعة 16 مارس 2018 - 20:26
أرجوكم لا ثم لا ، هل تريدون الفوضى و الإقتتال بين الجماهير ؟ هناك شيئ ما في غير محله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - حلالة 59 الجمعة 16 مارس 2018 - 20:29
الشباب يريد الشغل و الخدمة أما الألتراس و ما شابهه يبقى تكملي و الوقت الثالث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
9 - mohammed الجمعة 16 مارس 2018 - 20:43
قرار جيد لو كان من قبل لما كانت خسائر بشرية ومادية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
10 - ابن سوس المغربي، لعبة قذرة الجمعة 16 مارس 2018 - 21:17
المخزن يريد التنفيس عن الشباب العاطل عن العمل المشرد لم يجد حلول لمشاكل الشباب المؤيوس من وضعه فا قرر الهاه من جديد بضياع الوقت و التصلكيط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - ابن سوسالمغربي الجمعة 16 مارس 2018 - 21:20
أغلب التعاليق من أبناء الشعب المغربي عاقو و فاقو إغراق الشباب المغربي في المخدرات فساد تسلية مملة مكررة ، الحمد لله شعبنا المغربي العظيم صار يفهم لعبة المسؤولين القذرة الها الشباب عن وضعهم المزري لا عمل لا دراسة ولهم يحزنون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - تائب الجمعة 16 مارس 2018 - 21:23
لنتكلم قليلا عن الإلتراس في الملاعب المغربية. الملاعب فارغة. خلع الكراسي. الكلمات النابية. الشغب. نسبة القاصرين هي الاكبر. تكسير الحافلات و السيارات دون ادنى حق.و و ...... . ملاعبنا جميلة جدا بالمقارنة مع الدول الافريقية و ذلك حسب تصريحات الاعلام الخارجي وهدا واقع. إذن هناك مجهود من الدولة في هذا الصدد. غير أن الانتقاذ دائما ما يكون من الشعب ضد الدولة. أنا أرى بأن لازال هناك عمل ينتظر فعلا. و ذلك بتغيير عقلية المتفرج مهما كانت سنه أكان طفلا أو قاصرا أو شابا. يعني الحرص على تربية الجيل المقبل تعليميا اجتماعيا اقتصاديا وذلك بانخراطه بجمعيات ليس ماربها مادية بل أهدافها جمعوية تعود على الفرد و المجتمع بالنفع. أما الجيل الحالي فلا نفع فيه إلا من رحم ربك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.