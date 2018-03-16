الداخلية ترفع الحظر عن أنشطة "الإلتراس" في الملاعب

هسبورت من الرّباط

قررت وزارة الداخلية رفع الحظر عن أنشطة الفصائل المساندة للأندية أو ما يصطلح عليه بـ"الإلتراس" في جميع المدن المغربية بشكل فوري.

وعلم من مصدر موثوق أن مسؤولي وزارة الداخلية عقدوا اجتماعا طارئا مع مسؤولين بالإدارة العامة للأمن الوطني لمناقشة الوضع الأمني في الملاعب المغربية ليخلص الاجتماع إلى السماح لفصائل الإلتراس بمعاودة أنشطتها.

وأشار إلى أن عملية رفع الحظر تعني أنه أصبح بإمكان عناصر الألتراس ومناصري الفصائل ارتداء الأقمصة والشعارات الخاصة بها، وكذا القيام بعملية "الباشاج" في مختلف الملاعب المغربية، لكنه أشار إلى أن الحظر سيبقى مفروضا على عملية رفع "التيفو" إلى إشعار لاحق.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات الأمنية في مختلف المدن المغربية ستشرع انطلاقا من الأسبوع المقبل في عقد اجتماعات مع ممثلي فصائل اللألتراس قبل كل مباراة من أجل الحرص على التزام هذه الأخيرة بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يتسبب في حصول أعمال شغب، وخاصة ما يتعلق برفع الشعارات و"الميساجات" التي تشكل استفزازا وإهانة لجماهير الفرق المنافسة.

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