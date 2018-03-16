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كُتّاب وآراء
"فيفا" يوافق على تقنية الفيديو في "المونديال"
أعلن رينهارد جريندل الرئيس التنفيذي للاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) أن تقنية الفيديو سيتم الاستعانة بها للمرة الأولى في منافسات كأس العالم، بعدما وافق الاتحاد الدولي للعبة على العمل بنظام حكم الفيديو المساعد.
وأعطى مجلس فيفا، الهيئة المختصة باتخاذ القرارات التنفيذية في الجسد الحاكم لكرة القدم، الضوء الأخضر باستخدام نظام حكم الفيديو المساعد خلال الاجتماع المنعقد في بوجوتا عاصمة كولومبيا، وفقا لما ذكره جريندل، أحد أعضاء المجلس.
ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يحدد قوانين اللعبة، على الاستعانة باستخدام حكم الفيديو المساعد في اجتماع عقد بزيوريخ مطلع هذا الشهر.
وسيتم استخدام بحكم الفيديو المساعد في كأس العالم الذي سيقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليوز، للحكم على ما إذا كان تم تسجيل هدف من عدمه، ومراجعة ركلات الجزاء والبطاقات الحمراء المباشرة وفي حالات الخطأ في تحديد الهوية.