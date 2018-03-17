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كُتّاب وآراء
إهدار الأموال يلاحق مؤسسة ميسي في الأرجنتين
تحقق السلطات القضائية في الأرجنتين مع مؤسسة نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي بتهمة إهدار الأموال، وذلك وفقا لما أكدته مصادر من نيابة الجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال لـ(إفي).
وأوضحت المصادر أن هذه الهيئة، التي تعد جزءا من النيابة العامة، تلقت الأسبوع الماضي بريدا إلكترونيا، من شخص لم يتم الكشف عن هويته، يؤكد أن "هناك اختلافا بين المبلغ الذي أودعه لحساب المؤسسة وبين الذي تم تسجيله".
وأكد نفس المصادر فتح تحقيق لكشف ملابسات الأمر، ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة تحديد محكمة لنظر القضية وتقرير إذا ما كانت ستستمر في التحقيق أو على العكس تغلق القضية.
وتؤكد مصادر من داخل النيابة أنه تم فتح تحقيقا في 2016 ضد مؤسسة ميسي، مقرها في مدينة روساريو مسقط رأس نجم البرسا والمنتخب، بسبب وجود شبهة إهدار للأموال، قبل أن تغلق القضية لعدم توافر الأدلة.
يذكر أن ميسي يعد هدفا لمصلحة الضرائب في إسبانيا بعدما وجهت له المحكمة ثلاثة تهم للتهرب من دفع 4.1 مليون يورو كضرائب.