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كُتّاب وآراء
إريكسون يحل بمدرسة برشلونة في المغرب
أعلن مدير مدرسة "إف سي بي برشلونة" المغرب، هشام اكديرة، أن المدرب العالمي السويدي سفن غوران إريكسون سيقوم بزيارة إلى الأكاديمية بمدينة الدار البيضاء، وسيجري مجموعة من اللقاءات مع العديد من الفعاليات.
وسيكون المدرب العالمي حاضرا بالمغرب يومي 18 و19 مارس الجاري، من أجل ملاقاة جميع اللاعبين داخل الأكاديمية، واطلاعهم عن تفاصيل مساره التدريبي في أكبر الأندية الأوروبية، وتأطيرهم في إحدى الحصص التدريبية، إضافة إلى بعض الأعمال الخيرية.
إريكسون من مواليد 5 فبراير 1948 بمدينة "سوني" السويدية، خاض 200 مباراة كلاعب مع أربعة أندية سويدية خلال الفترة 1964–1975، وكان يجيد اللعب في مركز "الظهير الأيمن"، لم تدم مسيرته كلاعب سوى 11 عاما بسبب لعنة الإصابة التي أجبرته على الاعتزال مبكراً.
تولى هذا المدرب العالمي تدريب منتخبات انجلترا والمكسيك وكوت ديفوار، بالإضافة إلى أندية روما وفيورنتينا ولاتسيو وسامبدوريا الايطالية، وبنفيكا البرتغالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي.
كما تولى المدرب السويدي تدريب العديد من نجوم الكرة العالمية مثل الثلاثي الإنجليزي مايكل أوين وديفيد بيكهام وبول سكولز، والثلاثي الإيطالي أليساندرو نيستا وروبرتو مانشيني وفرانشيسكو توتي.