شرطة البيضاء تستدعي متولي بعد شكاية رونار‎

هسبورت*

تَوصّل محسن متولي، لاعب فريق الريان القطري، باستدعاء من شرطة الدار البيضاء بعد الشكاية التي وضعها ضده الناخب الوطني هيرفي رونار.

واعتذر اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي، بعد اتّهامه للمدرب الفرنسي بتوجيه الدعوة لبعض اللاعبين بسبب الصداقة التي تجمعه بوكلاء أعمالهم، وهو ما رفضه المدرب ليقرّر متابعته قضائيا.

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