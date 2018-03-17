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كُتّاب وآراء
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شرطة البيضاء تستدعي متولي بعد شكاية رونار
السبت 17 مارس 2018 - 15:14
تَوصّل محسن متولي، لاعب فريق الريان القطري، باستدعاء من شرطة الدار البيضاء بعد الشكاية التي وضعها ضده الناخب الوطني هيرفي رونار.
واعتذر اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي، بعد اتّهامه للمدرب الفرنسي بتوجيه الدعوة لبعض اللاعبين بسبب الصداقة التي تجمعه بوكلاء أعمالهم، وهو ما رفضه المدرب ليقرّر متابعته قضائيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - غيلان قدور السبت 17 مارس 2018 - 15:33
من المفروض ان يجري القانون على الجميع وليس قانون انتقاءي فهناك عدة ملفات واتهامات خطيرة تم تجاهلها بشكل غريب .
2 - gogo السبت 17 مارس 2018 - 15:34
وقلبتي عليها هنتا جبتيها راه معرفتيتش دبا رونار راه كلمتو مسموعة حيت وصل للمنديال كاع دكشي لجمعتي فقطر غطعتيه ليه
4 - مغربي قح السبت 17 مارس 2018 - 15:44
Bravo Monsieur Renard.
الكل مسؤول عن ما يقول. إذا لم تكن متأكد أو لم تكن لك الشجاعة فلا تفتح فمك. كفى من الكلام بلا مسؤولية و بعد ذلك الاعتذار كالأطفال.
الكل مسؤول عن ما يقول. إذا لم تكن متأكد أو لم تكن لك الشجاعة فلا تفتح فمك. كفى من الكلام بلا مسؤولية و بعد ذلك الاعتذار كالأطفال.
5 - أرى ما عندك!! السبت 17 مارس 2018 - 15:46
إوى.....شفتي لعياقة دوالو فين وصلاتك.....ياكما إحساب ليك غير أجي أوطلق تصريح...وعلى من؟روناااار والجامعة......يالله بصحتك الصدمة...المكافآت العلاقات الوكلاء!!!!مع من أنت؟؟!!...ستبقى فاشلا دائما بعجرفتك وغرورك المرضي.....أتمنى أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي لينال هذا الطائش جزاءه لأنه أهان المنتخب الوطني ومن خلاله أهان 34مليون عاشق للقميص الوطني
6 - Abrams السبت 17 مارس 2018 - 15:46
ها لي قالت الشوافة العافية كتدخل الفران غير من فمو ولكن اتمنى ان يطوي هذا الخلاف بطريقة حبية لأنه ببدو لي انها زلة لسان غير محسوبة من طرف متوالي
7 - تربية أساسية السبت 17 مارس 2018 - 15:47
على من يتجاوز حدوده أن يتحمل نتائج رعونته، لأن كرة القدم روح رياضية وتربية وأخلاق، والمدرب هو المسؤول الوحيد على التشكيلة.
8 - souhayb السبت 17 مارس 2018 - 15:48
Il a raison M. Renard de le poursuive, parce que on l'a pas appelé, tout le monde est mauvais, il doit assumer ses actes, on dit pas n'importe quoi
9 - hamza السبت 17 مارس 2018 - 15:49
لاعب هاوي ، بغا يمشي للمونديال وهو ما لعب لا اقصائيات ولا وديات ، والدوري القطري ضعيف جدا بالنسبة الدوريات الاوروبية ، دبا تخايل معايا واحد عمروا لعب ضذ شي فرقة اوروبية غادي يدوز راموس ولا بيكي ولا كرفخال و يماركي هههههههههههههههههه.
10 - فيصل اسبانيا السبت 17 مارس 2018 - 15:49
المسامح كريم والسيد رَآه طلب العفو وحتى هو رَآه ولد الوطن
11 - سامي السبت 17 مارس 2018 - 15:50
تصريحات متولي كانت غير صائبة ولا أساس لها من الصحة والناخب الوطني رد عليها بالرفض وأكد عدم صحتها ومتولي إعتذر وأكد كذلك أنه يقصد شيأ آخر ولهذا فتقدم رونار بشكاية في نظري فعل مبالغ فيه ولا داعي لذلك خصوصا إذا علمنا أن في أوروبا هذه الإتهامات كثيرا ما تحدث وآخرها إتهام لا عب بسفي ايندهوبن المدرب السابق بليند بإنحيازه في المناداة على لاعبي آياكس أكثر من اىفرق الأخرى لانه كان لاعب لذلك الفريق في السابق ولكن رد بليند كان بالنفي وانتهى.
12 - Yassine السبت 17 مارس 2018 - 15:51
morale de l'histoire, il ne faut jamais s'excuser a un francophone, c'est percu comme une faiblesse dans leur culture
13 - mehdi Frankfurt السبت 17 مارس 2018 - 16:00
إلى صاحب التعليق رقم 3 عادل. خويا هاد مشي حرية التعبير هاد اتهام فحال إلى كليك نت شواحد نت شفار هاد تسميها حرية التعبير اخويا أصلا هداك اللعاب ميصلحش لمنتخب كينين درار حسن منو
14 - متولي مغربي السبت 17 مارس 2018 - 16:05
واش رونار لكان في فرنسا ايقدر يقدم شكاية بشي لعيب فرنسي او الانسان المغربي حيط قصير كل الشعوب تتضامن بنتها يك عتدر يكفي دبا نشفوك شنو ادير في كاس العالم
15 - ABDELILAH LAMZI السبت 17 مارس 2018 - 16:08
لسنا بحاجة للقيل و القلاقل و نحن على ابواب المونديال. فالتشجيع فقط هو المطلوب
16 - رشيد من لندن السبت 17 مارس 2018 - 16:12
واناري جابها في راسو. ألف تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص .
اللسان متل السيف إن لم تقطعه قطعك.
اللسان متل السيف إن لم تقطعه قطعك.
17 - مصطفى السبت 17 مارس 2018 - 16:14
تصريح خطير موجه لمدرب كبير ومعروف على الصعيد العالمي من لاعب مشاغب إنتهت مدة صلاحيته ولاعبين المنادا عليهم أحسن منك .والثكلفة ستكون كبيرة
18 - السفير السبت 17 مارس 2018 - 16:15
عندما تصل الرشوة والفساد الى الفيفا فلا بد انها قد وصلت الى الجامعات الاخرى وهذا ليس مستبعد فَلَو كان الزاكي او مدرب اخر من جنسية مغربية مدربا للفريق الوطني لما استدعت الشرطة متولي ولكن مع الأسف نحن ضعفاء امام غيرنا وأقوياء بيننا نعم الناخب الوطني يفرق بين اللاعبين وغالبا ما يحب ويفضل الذي يتحدث بالفرنسية فلولا تدخل لقجع رءيس الجامعة لما استدعى مثلا زياش لاعب اجاكس أنا هنا لا أدافع عن متولي ولكن لأوضح فقط ان الفساد والرشوة وووو اعمال نجدها في البطولة الوطنية وحتى في أوربا كالتهرب من الضراءب على كل حال هذا الاستدعاء سيسيء الى الناخب الوطني اكثر ماسيسيء الى متولي لان رونار في مهمة وهي المونديال وربما هناك صحف داخلية او خارجية ستستغل هذا الاستدعاء ضد الناخب الوطني للتشويش عليه ..........
19 - hamid السبت 17 مارس 2018 - 16:19
حرية التعبير لا تعني القذف في حق الاشخاص او الطعن في اعراضهم او اتهامهم بالباطل دون التوفر على دليل مادي
20 - lعبدالرحمان السبت 17 مارس 2018 - 16:25
لو تابعه الزاكي او اي ناخب وطني لأدرج الملف ضمن التحفيظ لعدم وجود الادلة الكافية.
كل ما في الامر انه اردنا ارضاء الثعلب
ليحس "الاسد" بكبريائه...تلاقاو الحيوانات غير الله يحضر السلامة !
كل ما في الامر انه اردنا ارضاء الثعلب
ليحس "الاسد" بكبريائه...تلاقاو الحيوانات غير الله يحضر السلامة !
21 - abdou السبت 17 مارس 2018 - 16:33
au N3 Mr ça.c est pas (horiast ta3bir) comme tu dit c est une acusation envers l entraineur de la selection.il y as une grande difference .dsl.
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