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الرئيسية | رياضة | الليبيري جيبور قريب من العودة إلى نادي الوداد

الليبيري جيبور قريب من العودة إلى نادي الوداد

الليبيري جيبور قريب من العودة إلى نادي الوداد
هسبورت - محمد فنڭار*
الأحد 18 مارس 2018 - 10:16

انْطلق "ميركاتو" فريق الوداد الرياضي مبكّرا، وذلك بقرب تعاقد الفريق مع مهاجمه السابق، الليبيري ويليام جيبور، بعد رحيله الموسم الماضي إلى النصر السعودي، في واحدة من أغلى صفقات البطولة آنذاك.

ويفّكر الفريق "الأحمر" حاليا في إعادة هدافه إلى الدار البيضاء، إذ يعيش حالة عطالة منذ نهاية عقده مع النصر، والذي فسخه لعدم قدرته على إقناع مدرّبه السابق، وبحصيلة هدفين فقط في 13 مباراة، أربعة منها فقط احتياطيا.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مطّلعة من داخل الفريق أن الحديث كثر عن هذا اللاعب، وينوي الفريق ضمّه للاستفادة من خدماته لعدم قدرة المهاجمين الحاليين على إقناع التونسي فوزي البنزرتي، حيث بات الفريق يعتمد في أغلب مبارياته على محمد أولاد أو الأرجنتيني أليخاندرو كينتانا، إلى جانب النيجيري شيزوم شيكاتارا، وهي أسماء لا تقنع بتاتا الإدارة التقنية للنادي.

وأفاد المصدر ذاته بأن الوداد اقترب من إعادة جيبور إلى فريقه السابق، وتم التوافق على العودة إلى الدار البيضاء مباشرة بعد افتتاح فترة انتقالات الصيفية المقبلة، وهي فرصة أيضا من أجل إدراج اسمه لاعبا في دوري أبطال إفريقيا في حال التأهل إلى دور المجموعات، والذي يقترب منه بعد فوزه بسبعة أهداف لهدفين في ذهاب دور الدور الثاني أمام "ويليامس فيل" الإيفواري، في مركب محمد الخامس.

ويحبّذ الوداديون عودة جيبور إلى فريقهم، إذ يتذكر الجميع مسار اللاعب وتتويجه بلقب هداف البطولة بـ19 هدفا، وكذا مساهمته في تحقيق اللقب 19 في تاريخ النادي، إلى جانب هدف في دوري أبطال إفريقيا أمام "كوتون سبورت" الكاميروني في دور المجموعات.

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