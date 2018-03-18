جماهير تنتقد غياب الألقاب عن خزانة الجيش الملكي

هسبورت - آمال لكعيدا*

تُواصل جماهير الجيش الملكي التعبير عن سأمها الوضع الذي يعيشه فريقها، مكتفيا بتنشيط البطولة في السنوات الأخيرة، ليفقد بذلك "العساكر" هبة الزعامة التي ترسّخت مع توالي الألقاب في سنوات خلت، في وقت تصر فيه إدارة النادي مع قرب انتهاء كل موسم معلنة أن الموسم المقبل سيكون موسم تتويج، أو ضمان مشاركة قارية على الأقل.

وأعلنت مجموعات "الكورفا تشي" عبر بلاغ لها، الحداد على الجيش الملكي، إذ قرّرت استغلال مباراة فريقها أمام ضيفه اتحاد طنجة، يوم الأحد، للتعبير عن رفضها الصورة التي يظهر بها "العساكر" منذ عقد من الزمن، صام خلالها الفريق والجمهور عن نشوة الألقاب.

وشدّدت "أولترا عسكري" و"بلاك آرمي" على الحضور إلى الملعب يوم المباراة، مع الامتناع عن تشجيع الفريق، وكذا ارتداء اللون الأسود، والباشاج بثوب أسود، فضلا عن إجراءات أخرى تصب كلها في منحى إيصال صوت الجمهور للمسؤولين عن النادي.

وعلّق محمد مفيد، الكاتب العام للجيش الملكي، في تصريح لـ"هسبورت"، عن موقف المجموعتين المشجّعتين للفريق، قائلا "موقفهم يحترم.. لكننا سنكرر أن الفريق في حاجة إلى مساندة جماهيره، نحن نقوم بدورنا، وعلى الجمهور أن يقوم بدوره هو الآخر".

وأضاف المتحدّث نفسه أن المسؤولين عن الفريق، دون استثناء، يقومون بكل ما في وسعهم من أجل إعادة الفريق إلى سكة الألقاب، وأن لا أحد يتخاذل في مهمته، مردفا "نحاول توفير كل الظروف، ومتأكدون من أن الثمار ستجنى لا محالة".

وتلقى الجيش الملكي ثلاث هزائم متتالية في الجوالات الثلاثة الماضية، حيث هوى إلى المركز التاسع برصيد 28 نقطة، حصدها من 7 انتصارات و7 تعادلات و6 هزائم.

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