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الرئيسية | رياضة | حجرات دراسية بالقنيطرة تحمل اسم بدر هاري

حجرات دراسية بالقنيطرة تحمل اسم بدر هاري

حجرات دراسية بالقنيطرة تحمل اسم بدر هاري
هسبورت - عمر الشرايبي*
السبت 17 مارس 2018 - 19:22

دَشّن بدر هاري، البطل العالمي في رياضة "الكيك بوكسينغ"، جناحا يحمل اسمه يتضمّن 12 حجرة دراسية في مدرسة محمد عابد الجابري في جنان 2 في بئر الرامي بمدينة القنيطرة، أحدثتها سابقا مؤسسة "بدر هاري للأعمال الاجتماعية" بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعليم في المدينة.

وتخلّلت حفل الافتتاح الذي حضره بدر هاري بمعية المدير الإقليمي للتعليم، وقائد الملحقة الإدارية السادسة، تلاوة آيات من القرآن الكريم وعروض موسيقية من تقديم تلاميذ وتلميذات المؤسسة، حيث وعد البطل العالمي بإحداث 12 حجرة إضافية مستقبلا، داعيا في الآن ذاته المحسنين للانخراط في هذه العملية ومساندته رفقة أصدقائه لدعم قطاع التعليم في المغرب.

وحظي هاري بتكريم يليق بحجم الإنجازات التي يحقّقها، خاصة مع عودته إلى حلبات التباري، قبل مدة قصيرة، إذ شكل قدومه إلى الحفل مناسبة للمدير الإقليمي ابراهيم بن الشرقي، بالثناء على مبادرة البطل المغربي، قائلا "لقد رفعت علم البلاد عاليا واليوم ترفع راية العلم والمعرفة".

معلوم أن بدر هاري، تمكّن من هزم منافسه الهولندي من أصل مصري جرجس حصدي، خلال المواجهة التي جمعت الطرفين، قبل أسبوعين، خلال ختام مباريات أمسية سلسلة "الغلوري" في صالة "أهوي روتردام" الهولندية، قبل أن يبدأ البطل المغربي التفكير في مواجهته الثأرية المرتقبة أمام منافسه الهولندي ريكو فيرهوفين، الأخير الذي سبق وأن تغلّب عليه بعد إصابة ألمّت به في مرفق اليد.

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