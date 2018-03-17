نهضة بركان تهزم النادي الإفريقي بهدف الكعبي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

نجح فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم في تجاوز الدور الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد زوال اليوم السبت، وذلك بعد أن فاز بهدف دون رد على ضيفه النادي الإفريقي التونسي في مباراة إياب هذا الدور، التي جمعت بينهما على أرضية ملعب "رادس".

وحاولت عناصر الفريق التونسي الضغط منذ الدقائق الأولى للنزال على مرمى الفريق المغربي، إذ بحث رفاق علي العبدي عن فتح ممرات في الخط الخلفي للنهضة البركانية، وخلق بعض محاولات التهديف، كانت أبرزها تسديدة قوية للاعب بلال الخليفي، في حدود الدقيقة 14، كاد أن يغالط من خلالها الحارس عبد العالي المحمدي. في المقابل بقيت باقي المحاولات محتشمة ودون فعالية بفضل الانتشار الجيد لأبناء منير الجعواني.

وتعامل لاعبو النهضة الرياضية البركانية بحذر كبير مع مجمل فترات الجولة الأولى، إذ ركز رفاق يوسف الترابي على إجهاض مناورات الفريق الخصم والدفاع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين، مقابل الاعتماد من الناحية الهجومية على الكرات المرتدة، والبحث عن اقتناص هدف مباغت، بتسديدات خارج المربع.

وعاد بلال الخليفي ليهدد مرمى الفريق المغربي برأسية مركزة في الدقيقة 34، لتتواصل بعدها المناورات التونسية، إذ أبعد عبد العالي المحمدي في الدقيقة 41، بصعوبة، كرة من تسديدة قوية للاعب وسام يحيى، انتهت على وقعها مجريات النصف الأول من النزال دون أن تهتز شباك أي طرف.

وتعامل أبناء المدرب منير الجعواني مع فترات الشوط الثاني من المواجهة بشكل جيد وناجح من كل النواحي، إذ خاضوا مجمل دقائقه بقتالية دفاعية كبيرة وتألق بارز للحارس عبد العالي المحمدي، ما مكنهم من الحفاظ على التقدم المحقق في مباراة الذهاب دون أن تتلقى شباكهم أي هدف يصعب عليهم المأمورية.

وتمكن الفريق البركاني من تزكية فوزه في مباراة الذهاب، إذ هز شباك النادي الإفريقي في حدود الدقيقة 74 بواسطة المهاجم أيوب الكعبي، بعد تمريرة محكمة من رفيقه لابا كودجو، ليحسم الفريق المغربي تأهله إلى دور قبل المجموعات من مسابقة كأس "الكاف"، بعد الفوز المريح الذي حققه في مباراة الذهاب في بركان بنتيجة (3-1).