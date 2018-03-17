24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:3312:4116:0118:4019:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية (5.00)

  2. ساركوزي يدعو من الداخلة إلى سوق مشتركة بين المغرب والمشرق (5.00)

  3. بعد 20 سنة على إقراره .. مغاربة يشكون غياب قانون ضد التدخين (5.00)

  4. الهيني يسجل نيابته عن الصحافي المهدوي (5.00)

  5. قتيلان وجريح في حادثة سير خطيرة ناحية بوزنيقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | نهضة بركان تهزم النادي الإفريقي بهدف الكعبي

نهضة بركان تهزم النادي الإفريقي بهدف الكعبي

نهضة بركان تهزم النادي الإفريقي بهدف الكعبي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
السبت 17 مارس 2018 - 16:00

نجح فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم في تجاوز الدور الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد زوال اليوم السبت، وذلك بعد أن فاز بهدف دون رد على ضيفه النادي الإفريقي التونسي في مباراة إياب هذا الدور، التي جمعت بينهما على أرضية ملعب "رادس".

وحاولت عناصر الفريق التونسي الضغط منذ الدقائق الأولى للنزال على مرمى الفريق المغربي، إذ بحث رفاق علي العبدي عن فتح ممرات في الخط الخلفي للنهضة البركانية، وخلق بعض محاولات التهديف، كانت أبرزها تسديدة قوية للاعب بلال الخليفي، في حدود الدقيقة 14، كاد أن يغالط من خلالها الحارس عبد العالي المحمدي. في المقابل بقيت باقي المحاولات محتشمة ودون فعالية بفضل الانتشار الجيد لأبناء منير الجعواني.

وتعامل لاعبو النهضة الرياضية البركانية بحذر كبير مع مجمل فترات الجولة الأولى، إذ ركز رفاق يوسف الترابي على إجهاض مناورات الفريق الخصم والدفاع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين، مقابل الاعتماد من الناحية الهجومية على الكرات المرتدة، والبحث عن اقتناص هدف مباغت، بتسديدات خارج المربع.

وعاد بلال الخليفي ليهدد مرمى الفريق المغربي برأسية مركزة في الدقيقة 34، لتتواصل بعدها المناورات التونسية، إذ أبعد عبد العالي المحمدي في الدقيقة 41، بصعوبة، كرة من تسديدة قوية للاعب وسام يحيى، انتهت على وقعها مجريات النصف الأول من النزال دون أن تهتز شباك أي طرف.

وتعامل أبناء المدرب منير الجعواني مع فترات الشوط الثاني من المواجهة بشكل جيد وناجح من كل النواحي، إذ خاضوا مجمل دقائقه بقتالية دفاعية كبيرة وتألق بارز للحارس عبد العالي المحمدي، ما مكنهم من الحفاظ على التقدم المحقق في مباراة الذهاب دون أن تتلقى شباكهم أي هدف يصعب عليهم المأمورية.

وتمكن الفريق البركاني من تزكية فوزه في مباراة الذهاب، إذ هز شباك النادي الإفريقي في حدود الدقيقة 74 بواسطة المهاجم أيوب الكعبي، بعد تمريرة محكمة من رفيقه لابا كودجو، ليحسم الفريق المغربي تأهله إلى دور قبل المجموعات من مسابقة كأس "الكاف"، بعد الفوز المريح الذي حققه في مباراة الذهاب في بركان بنتيجة (3-1).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - The Phenomenal السبت 17 مارس 2018 - 16:11
أداء رائع من النهضة البركانية هجوميا و دفاعيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
2 - عابر سبيل السبت 17 مارس 2018 - 16:21
أولا مبروك لنهضة بركان ولكن ما يعاب على القناة التي نقلت المقابلة أنها فضلت اسم الفريق على مستوى الفرجة فقطعت نقل المقابلة الرائعة بفرجتها ومستواها الفني بين كلا الفريقين النهضة البركانية والنادي الإفريقي لتنقل مقابلة أخرى رديئة بين الرجاء والفريق الموريتاني وكأننا في مقابلة لفرق الأحياء هذا بالإضافة إلى كون النتيجة محسومة سلفا لفارق القوة بين الفريقين فريق مغربي عريق كالرجاء وفريق موريتاني مغمور لم نسمع عنه من قبل وإن كان تعادل ذهابا فذلك ليس لقوته وإنما لأخطاء مستقبله فريق الرجاء.
واش الرجاء زعما أحسن من بركان أو ماذا ؟ لم يكن قد تبقى الكثير عن نهاية المقابلة لماذا لم يتم انتظار نهاية المقابلة لبدء نقل ما تبقى من مقابلة الرجاء ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
3 - oued amlil السبت 17 مارس 2018 - 16:24
كل التهاني للفريق البركاني ومزيدا من التألق للكرة المغربية عموما.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - المطّلع السبت 17 مارس 2018 - 16:30
هنيئا لفريق النهضة البركانية و جمهوره الوفي والكرة المغربية لهذا الانتصار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - Hassan loucifi oujdi السبت 17 مارس 2018 - 16:32
الف الف مبروك لفريق النهضة البركانية على هذا الفوز الرايع أمام خصم عنيد بالتوفيق ان شاء الله فيما تبقى من الاقصاءيات لتحقيق حلم منطقة بأكملها الا وهو الفوز بهذه الكأس أن شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - rado السبت 17 مارس 2018 - 16:33
bravo est 1000 fois bravoooo, EL KAABI mérite la tenue nationale.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - حسن لوصيفي الوجدي السبت 17 مارس 2018 - 16:34
الف الف مبروك لفريق النهضة البركانية على هذا الفوز الثمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.