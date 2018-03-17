الرجاء يتجاوز "عقبة نواذيبو" في كأس الكاف

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

عاد فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم اليوم السبت من موريتانيا ببطاقة التأهل إلى دور قبل المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد نجاحه في تجاوز التعادل المسجل في مباراة الذهاب في الدار البيضاء، وفوزه على حساب مضيفه اف سي نواذيبو الموريتاني بنتيجة 2-4.

وتحركت الآلة الهجومية للطرفين في هذه المواجهة بشكل مبكر، إذ تمكن الفريق البيضاوي من افتتاح حصة التهديف في حدود الدقيقة السادسة عن طريق المهاجم محسن ياجور، بطريقة رائعة، قبل أن يرد عليه الفريق الموريتاني بعد أربع دقائق من ذلك بواسطة اللاعب عبد الله غي، ليعيد رفاقه في نتيجة المباراة.

ولم يتأخر كثيرا رد الرجاء، إذ نجح عبد الإله الحافيظي في منح التقدم لرفاقه في النتيجة من جديد، بعد أن هز شباك اف سي نواذيبو في الدقيقة 15، في وقت كان بإمكان عناصر الفريق المغربي إضافة أهداف أخرى خلال باقي فترات الشوط الأول في أكثر من فرصة سانحة أتيحت للاعبي الخط الأمامي.

وعزز محسن ياجور النتيجة للفريق المغربي في حدود الدقيقة 44، إذ عاد لهز شباك الفريق الموريتاني بعد تمريرة مركزة ومحكمة من عبد الإله الحافيظي، محرزا بذلك هدفه الشخصي الثاني في النزال، والذي انتهت على وقعه مجريات النصف الأول من المباراة بفوز الرجاء الرياضي بنتيجة 3-1.

وتواصلت مجريات الجولة الثانية من المواجهة على وقع احتفالية كبيرة من الجماهير الرجاوية المنتقلة مع الفريق. وبحث لاعبو الفريق الموريتاني عن هدف تقليص النتيجة، في المقابل تواصل من جانب الفريق المغربي مسلسل إهدار الفرص السانحة للتهديف، إذ ظهر بعض الاستخفاف على تحركات أبناء المدرب خوان كارلوس غاريدو.

وتمكن الفريق الموريتاني في حدود الدقيقة 63 من تقليص النتيجة بإحراز هدفه الثاني في النزال، ليتواصل بذلك تشويق المباراة خلال باقي دقائق الشوط الثاني، إلى أن أضاف محمود بنحليب الهدف الرابع للرجاء برأسية من تمريرة جانبية من محسن ياجور، في الدقيقة 69، ليحسم بذلك الفريق البيضاوي تأهله إلى دور قبل المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.