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كُتّاب وآراء
سباعية الذهاب تبقي الوداد في "عصبة الأبطال"
تأهل فريق الوداد البيضاوي لدور المجموعات لمسابقة عصبة الأبطال الإفريقية رغم هزيمته أمام مضيفه ويليامسفيلي أثلتيك الإيفواري، بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب روبير شامبرو، في أبيدجان، برسم إياب الدور الأول.
وسجل هدفي الفريق الإيفواري كوامي ديالو، في الدقيقتين 39 و84، بينما استفاد "الفريق الأحمر"، حامل لقب المسابقة، من الفوز العريض الذي حققه في مباراة الذهاب، التي جرت بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد تفوقه على منافسه بـ7 أهداف مقابل هدفين.