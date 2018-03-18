مطالبة أندية السعودية باحترام تعاقدها مع اللاعبين

هسبريس ـ مُتابعة

دعا الاتحاد السعودي لكرة القدم،كافة الأندية التابعة له باحترام عقودها مع اللاعبين، لتجنب الوقوع في نزاعات تعاقدية تؤدي إلى عقوبات من جانب اللجان القضائية بالاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وأصدر الاتحاد بيانا ذكر فيه :"انطلاقا من حرصه على مصالح الأندية السعودية، يطالب الجميع باحترام بنود التعاقد مع اللاعبين، وفقا للوائح الدولية المعمول بها، فيما يخص قرارات غرف فض المنازعات، ولجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي".

وأوضح :" في حال صدور أي قرار من جانب الاتحاد الدولي أو لجنة أوضاع اللاعبين أو غرف فض المنازعات، فسيكون الأمر دون سابق إنذار أو منح مهلة للسداد، وبالتالي ستتضاعف فرص فرض العقوبات في حال ثبوت ارتكاب أي مخالفة".

وفي سياق متصل، يقيم الاتحاد السعودي ورشة عمل لأندية دوري المحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان "الدرجة الأولى"، يوم 25 مارس الجاري، لمناقشة الوضع الحالي لقضايا الأندية لدى الجهات الدولية، لإيجاد سبل حلها بما يخدم مصلحة الكرة السعودية.