نجم محمد صلاح يواصل التألق في الدوري الإنجليزي

هسبريس - متابعة

سجل النجم المصري محمد صلاح رباعية تاريخية، وقاد ليفربول الى فوز كبير على ضيفه واتفورد 5- 0، ورفعه موقتا الى المركز الثالث في المرحلة 31 من الدوري الانجليزي لكرة القدم، التي يغيب عنها ثلاثي الصدارة لارتباطه بربع نهائي الكأس.

وسجل صلاح اهدافه في الدقائق 4 و43 و77 و85، ومرر الهدف الخامس للبرازيلي روبرتو فيرمينو (49)، ليصبح صلاح افضل لاعب افريقي لعام 2017، واول لاعب مصري يسجل ثلاثية او رباعية في الدوري الانجليزي، موصلا رصيده الى 28 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق 4 اهداف عن مهاجم توتنهام هاري كاين.

واصبح صلاح افضل مسجل يخوض موسمه الاول مع ليفربول، بعدما رفع رصيده الى 36 هدفا في جميع المسابقات، متخطيا الاسباني فرناندو توريس صاحب 33 هدفا في موسم 2008.

ووحده الإيفواري ديدييه دروغبا (29 هدفا في موسم 2010) يتقدم على صلاح كافضل مسجل افريقي في موسم واحد في البرميرليغ.

واصبح صلاح اول لاعب يسجل رباعية في الدوري لليفربول منذ الاوروغوياني لويس سواريز في مرمى نوريتش، عام 2013، واول لاعب يسجل ثلاثية أو أكثر تحت اشراف مدربه الالماني يورغن كلوب.

واصبح صلاح رابع لاعب يسجل رباعية لليفربول في البرميرليغ بعد روبي فاولر وماكيل اوين وسواريز، واول لاعب يسجل رباعية من 4 تسديدات منذ الروسي اندري ارشافين لاعب ارسنال في 2009.