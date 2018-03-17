24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:07
|06:33
|12:41
|16:01
|18:40
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية
- ساركوزي يدعو من الداخلة إلى سوق مشتركة بين المغرب والمشرق
- بلمحجوب .. مسار حياة
- مسؤول إفريقي يكشف ترتيبات انضمام المغرب إلى مجموعة "سيدياو"
- متحف الأزياء بالكوت ديفوار
احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية (5.00)
ساركوزي يدعو من الداخلة إلى سوق مشتركة بين المغرب والمشرق (5.00)
بعد 20 سنة على إقراره .. مغاربة يشكون غياب قانون ضد التدخين (5.00)
- مصرع ستة أشخاص حرقا في حادثة سير بمدخل مدينة أكادير - (96)
- المرابط: المساواة في الإرث تتماشى مع مقاصد الدين الإسلامي - (79)
- احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية - (55)
- رصيف الصحافة: أصدقاء بنكيران الأوفياء يتقلصون إلى 5 "إخوان" - (52)
- بعد 20 سنة على إقراره .. مغاربة يشكون غياب قانون ضد التدخين - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نجم محمد صلاح يواصل التألق في الدوري الإنجليزي
سجل النجم المصري محمد صلاح رباعية تاريخية، وقاد ليفربول الى فوز كبير على ضيفه واتفورد 5- 0، ورفعه موقتا الى المركز الثالث في المرحلة 31 من الدوري الانجليزي لكرة القدم، التي يغيب عنها ثلاثي الصدارة لارتباطه بربع نهائي الكأس.
وسجل صلاح اهدافه في الدقائق 4 و43 و77 و85، ومرر الهدف الخامس للبرازيلي روبرتو فيرمينو (49)، ليصبح صلاح افضل لاعب افريقي لعام 2017، واول لاعب مصري يسجل ثلاثية او رباعية في الدوري الانجليزي، موصلا رصيده الى 28 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق 4 اهداف عن مهاجم توتنهام هاري كاين.
واصبح صلاح افضل مسجل يخوض موسمه الاول مع ليفربول، بعدما رفع رصيده الى 36 هدفا في جميع المسابقات، متخطيا الاسباني فرناندو توريس صاحب 33 هدفا في موسم 2008.
ووحده الإيفواري ديدييه دروغبا (29 هدفا في موسم 2010) يتقدم على صلاح كافضل مسجل افريقي في موسم واحد في البرميرليغ.
واصبح صلاح اول لاعب يسجل رباعية في الدوري لليفربول منذ الاوروغوياني لويس سواريز في مرمى نوريتش، عام 2013، واول لاعب يسجل ثلاثية أو أكثر تحت اشراف مدربه الالماني يورغن كلوب.
واصبح صلاح رابع لاعب يسجل رباعية لليفربول في البرميرليغ بعد روبي فاولر وماكيل اوين وسواريز، واول لاعب يسجل رباعية من 4 تسديدات منذ الروسي اندري ارشافين لاعب ارسنال في 2009.