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الرئيسية | رياضة | رحلة خاصة لـ"أسود الأطلس" من تورينو الإيطالية

رحلة خاصة لـ"أسود الأطلس" من تورينو الإيطالية

رحلة خاصة لـ"أسود الأطلس" من تورينو الإيطالية
هسبورت*
الأحد 18 مارس 2018 - 08:40

قَرّرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تخصيص طائرة خاصة رهن إشارة "أسود الأطلس" بعد خوض المباراة الودية أمام صربيا، في مدينة تورينو الإيطالية، يوم الجمعة المقبل.

وسيسافر المنتخب عبر رحلة عادية إلى إيطاليا ،على أن يعود عبر طائرة خاصة من أجل خوض مباراة ودية ثانية، يوم ‌27 من شهر مارس الجاري، أمام منتخب أوزبكستان.

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