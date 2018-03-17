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كُتّاب وآراء
اعتداء يكسر أنف مدرب نهضة بركان في تونس
تعرض لاعبو فريق نهضة بركان ومدربهم منير الجعواني إلى اعتداء من طرف تونسيين بين شوطي مباراة الإياب التي جمعتهم بالنادي الإفريقي التونسي، اليوم السبت، برسم الدور الثاني من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي انتهت لصالح RSB بهدف لصفر أهل الفريق البركاني إلى الدور المقبل.
مدرب الفريق البركاني منير الجعواني، وبعض اللاعبين، طالهم اعتداء من طرف مسؤولي الفريق التونسي بين شوطي المباراة، حيث أصيب الإطار التدريبي على مستوى الأنف. وعلمت "هسبورت" أن أحد الأشخاص المحسوبين على النادي الإفريقي فاجأ منير الجعواني بلكْمة قوية على الوجه، وذلك بالممر المؤدي إلى مستودعات الملابس، حيث تسبب في إغمائه وتعرض أنفه للكسر في ملعب "رادس".
وفضل مدرب النهضة الرياضية البركانية،مواصلة قيادة المجموعة خلال الشوط الثاني من المواجهة بضمادة على الأنف، بحثا عن تحقيق التأهل إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية، خصوصا أن الشوط الأول انتهى بنتيجة البياض، قبل أن يسجل المغاربة هدفا مع اقتراب نهاية الشوط الثاني عن طريق المهاجم أيوب الكعبي.
مدرب الفريق البركاني، في تصريح صحفية عقب المباراة، قال: "أتأسف للحادثة التي تعرضت لها بين شوطي المباراة؛ حيث عمد أحد الأشخاص إلى ضربي، كما أن مرتكب هذا الفعل لا يمكنه تمثيل التونسيين .. كرة القدم تلعب فوق الميدان".
ومن المنتظر أن يتقدم فريق النهضة البركانية بشكاية للكونفدرالية الإفريقية بعد الاعتداء التي تعرض له المدرب منير الجعواني من طرف أحد المنتسبين إلى النادي الإفريقي التونسي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
سبجان الله...بمجرد اعلان الحكم عن نهاية الشوط الاول لاحظت ان احد اللاعبين البركانيين هرول مسرعا الى المستودع ،كان يبدو خائفا وكأنه احس بشيء يُطبخ وقلت في نفسي ومن يدري؟ هاذ التوانسة خباث ديما يقلبوها ضرب مين نغلبوهم
قالها لاعب سابق لفريق الرجاء البيضاوي على اذاعة راديو مارس منذ يومين على برنامج علماء راديو مارس حيث تعرض بدوره لاعتداء و لكن هذه المرة من طرف لاعب تونسي في الماضي حينما كان فريقه في مواجهة فريق تونسي 《 فاجءني .....تلقيت صفعة قوية لن انساها ماحييت من طرف لاعب تونسي بينما و انا في طريقي الى غرفة الملابس .....حتى الشرطة التونسية تحمي فقط اللاعبين من جلدتهم......》
للاسف تصرفات مشينة تنم عن افتقاد للروح الرياضية و تزرع فقط الكراهية بيننا نحن اصحاب اللغة و الدين الواحد .
مبررررررروووووووووك للنهضة على التاهل
كنتم رجال
تأهل مستحق .. بعد قتالية من أجل القميص و الراية المغربية .. و أفعال التونسيين إعتدنا عليها منذ زمن بعيد فهم لا يتحلون بالروح الرياضية و لا يعترفون بالهزيمة للأسف عقلية محدودة و من حسن حظهم دائما يكون الإياب في تونس .. و بكل صراحة فحتى عندما يكون الإياب في المغرب دائما ما نرى المغاربة يتسامحون و يتناسون الإساءات التي تطالهم في كل البلدان العربية و ليس تونس فقط ..
لا حول ولا قوة الا بالله .
الاندية والمنتخبات الكبيرة تخسر دوري ابطال اوروبا او كأس العالم فتحيي الخصم وتتقبل الهزيمة ،لان كرة القدم اساسها الروح الرياضية .
ليس لهم روح و أخلاق رياضية...مع أن المغرب
يكرمهم...