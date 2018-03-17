اعتداء يكسر أنف مدرب نهضة بركان في تونس

هسبورت ـ أمال بلحاج*

تعرض لاعبو فريق نهضة بركان ومدربهم منير الجعواني إلى اعتداء من طرف تونسيين بين شوطي مباراة الإياب التي جمعتهم بالنادي الإفريقي التونسي، اليوم السبت، برسم الدور الثاني من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي انتهت لصالح RSB بهدف لصفر أهل الفريق البركاني إلى الدور المقبل.

مدرب الفريق البركاني منير الجعواني، وبعض اللاعبين، طالهم اعتداء من طرف مسؤولي الفريق التونسي بين شوطي المباراة، حيث أصيب الإطار التدريبي على مستوى الأنف. وعلمت "هسبورت" أن أحد الأشخاص المحسوبين على النادي الإفريقي فاجأ منير الجعواني بلكْمة قوية على الوجه، وذلك بالممر المؤدي إلى مستودعات الملابس، حيث تسبب في إغمائه وتعرض أنفه للكسر في ملعب "رادس".

وفضل مدرب النهضة الرياضية البركانية،مواصلة قيادة المجموعة خلال الشوط الثاني من المواجهة بضمادة على الأنف، بحثا عن تحقيق التأهل إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية، خصوصا أن الشوط الأول انتهى بنتيجة البياض، قبل أن يسجل المغاربة هدفا مع اقتراب نهاية الشوط الثاني عن طريق المهاجم أيوب الكعبي.

مدرب الفريق البركاني، في تصريح صحفية عقب المباراة، قال: "أتأسف للحادثة التي تعرضت لها بين شوطي المباراة؛ حيث عمد أحد الأشخاص إلى ضربي، كما أن مرتكب هذا الفعل لا يمكنه تمثيل التونسيين .. كرة القدم تلعب فوق الميدان".

ومن المنتظر أن يتقدم فريق النهضة البركانية بشكاية للكونفدرالية الإفريقية بعد الاعتداء التي تعرض له المدرب منير الجعواني من طرف أحد المنتسبين إلى النادي الإفريقي التونسي.

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