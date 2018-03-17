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الرئيسية | رياضة | اعتداء يكسر أنف مدرب نهضة بركان في تونس

اعتداء يكسر أنف مدرب نهضة بركان في تونس

اعتداء يكسر أنف مدرب نهضة بركان في تونس
هسبورت ـ أمال بلحاج*
السبت 17 مارس 2018 - 21:08

تعرض لاعبو فريق نهضة بركان ومدربهم منير الجعواني إلى اعتداء من طرف تونسيين بين شوطي مباراة الإياب التي جمعتهم بالنادي الإفريقي التونسي، اليوم السبت، برسم الدور الثاني من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي انتهت لصالح RSB بهدف لصفر أهل الفريق البركاني إلى الدور المقبل.

مدرب الفريق البركاني منير الجعواني، وبعض اللاعبين، طالهم اعتداء من طرف مسؤولي الفريق التونسي بين شوطي المباراة، حيث أصيب الإطار التدريبي على مستوى الأنف. وعلمت "هسبورت" أن أحد الأشخاص المحسوبين على النادي الإفريقي فاجأ منير الجعواني بلكْمة قوية على الوجه، وذلك بالممر المؤدي إلى مستودعات الملابس، حيث تسبب في إغمائه وتعرض أنفه للكسر في ملعب "رادس".

وفضل مدرب النهضة الرياضية البركانية،مواصلة قيادة المجموعة خلال الشوط الثاني من المواجهة بضمادة على الأنف، بحثا عن تحقيق التأهل إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية، خصوصا أن الشوط الأول انتهى بنتيجة البياض، قبل أن يسجل المغاربة هدفا مع اقتراب نهاية الشوط الثاني عن طريق المهاجم أيوب الكعبي.

مدرب الفريق البركاني، في تصريح صحفية عقب المباراة، قال: "أتأسف للحادثة التي تعرضت لها بين شوطي المباراة؛ حيث عمد أحد الأشخاص إلى ضربي، كما أن مرتكب هذا الفعل لا يمكنه تمثيل التونسيين .. كرة القدم تلعب فوق الميدان".

ومن المنتظر أن يتقدم فريق النهضة البركانية بشكاية للكونفدرالية الإفريقية بعد الاعتداء التي تعرض له المدرب منير الجعواني من طرف أحد المنتسبين إلى النادي الإفريقي التونسي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - هشام من فاس السبت 17 مارس 2018 - 21:21
برافو نهظة بركان . و الله شرفتونا و قهرتوا توانسة البكاية ذهابا و ايابا . على خطى المغرب الفاسي وفقكم الله
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194
2 - خليلوفيتش السبت 17 مارس 2018 - 21:24
برافو النهضة أول فريق مغربي يكسر النحس و يفوز بقلب ملعب رادس بتونس في تاريخ المواجهات المغربية التونسية. أما بخصوص الإعتداءات فهي من شيم الفرق التونسية ليس بالأمر الغريب.
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174
3 - فيصل من أكادير السبت 17 مارس 2018 - 21:25
أولا نهنئ فريق النهضة البركانية على التأهل من قلب رادس . أما فيما مايخص الإعتداء على المدرب فذلك معروف على التونسيين ماكايرضاوش وخصوصا يخسرو فبلادهم. على العموم يجب على الجامعة أن تتدخل وتتقدم بشكوى رسمية للإتحاد الإفريقي والدولي حول هذه الفاجعة التي لا تشرف كرة القدم بصفة عامة.
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142
4 - هشام كولميمة السبت 17 مارس 2018 - 21:25
تحية رياضية للمدرب الجعواني...تحية لنهضة بركان أيضا.هذه هي الروح الرياضية.اتمنى لك الشفاء العاجل.
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109
5 - ابن سوس المغربي، مفى السكوت السبت 17 مارس 2018 - 21:27
نحن شعب نحتقر بعضنا في وطننا و عندما يأتي الأجانب يهينوننا في عقر دارنا و في بلدانهم ما على المدرب الا رفع دعوى قضائية ضد مثل هؤلا الأوباش الذين لا يمثلون أخلاق الشعب التونسي الشقيق لا يجيب السكوت مثل هذه الحالة الخطيرة ان نحترم كل من يأتي الى بلدنا و نكبر به وعندما نأتي إليهم نتعرض الى الإهانات فا هذا ما يقبله أحد في العالم
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89
6 - intidam السبت 17 مارس 2018 - 21:29
يجب على التوانس والمصريين أن يبتعدو عن كرة القدم لأن لا توجد عندهم روح رياضية وأقول لنادي الافريقي التونسي إن نهضة بركان واعرة عليكم ضربوكم في بلادكم أمام جمهورك
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105
7 - رأي السبت 17 مارس 2018 - 21:31
هذا ليس بغريب على التونسيين . ياما تعرضت الفرق المغربية لمثل هذه التصرفات المشينة . التونسيون و الجزائريون لم يبقى لهم من يدافع عن تعنتهم داخل الكاف !!! اللي كانت عندو مو في الكوزينة و ما بقاتش ، غادي بات بلا عشاء.
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67
8 - اسعد السبت 17 مارس 2018 - 21:32
هنيئا للفريق البركاني من مشجع مراكشي اتاسف لما تعرض له المدرب السيد الجعوان من كسر على مستوى الأنف ونتمنى من الكونفدرالية أن تنصفه وتقاضي المعتدي
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53
9 - فهد السبت 17 مارس 2018 - 21:33
هادوك ماشي ناس عاديين دائما يخلقون المشاكل في افريقيا بلدهم متدنية يعني رديئة و في العالم شعب غير معترف به يعيشون الفقر و الحروب انصح العباد ان لا يذهبوا الى تونس عسى ان يفعلوا بهم ما فعلوا بمدربنا المحبوب و المقاتل بالتوفيق يا مغاربة دائما رافعين لنا الرؤوس و بهدا المنبر أطالب الحكومة المغربية و المسؤولين رفع دعوة قضائية ضدهم و لا للتسامح و أقول ستنضمون كاس العالم 2026 الحق حق لا للحگرة و هدا جرم في حق مواطن مغربي خارج الديار و شكرًا المغرب قوي بصبره و تباته أتمنى لملكنا الشفاء العاجل
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37
10 - yahyaz السبت 17 مارس 2018 - 21:33
لاحول ولا قوة الا بالله.
سبجان الله...بمجرد اعلان الحكم عن نهاية الشوط الاول لاحظت ان احد اللاعبين البركانيين هرول مسرعا الى المستودع ،كان يبدو خائفا وكأنه احس بشيء يُطبخ وقلت في نفسي ومن يدري؟ هاذ التوانسة خباث ديما يقلبوها ضرب مين نغلبوهم
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40
11 - rachiiid السبت 17 مارس 2018 - 21:33
برافو المدرب.برافو للاعبين بكرة حديثة.اعتداء مغزاه الحسد تجاه تطور الكرة المغربية .تصريح احترافي واتمنى ان تنضر الكنفدراية بالعقوبة الصارمة.القافلة تسير والحمد لله.شكرا هسبريس
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31
12 - شرف بن محمد السبت 17 مارس 2018 - 21:35
ما شاء الله وصافي ! الاعتداء على الفرق المغربية والمنتخب المغربي في تونس/مصر/الجزائر .. يتكرر كثيرا لكن هنا في المغرب يستضافون احسن ضيافة !
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32
13 - هنا الرباط السبت 17 مارس 2018 - 21:35
للصدفة فقط
قالها لاعب سابق لفريق الرجاء البيضاوي على اذاعة راديو مارس منذ يومين على برنامج علماء راديو مارس حيث تعرض بدوره لاعتداء و لكن هذه المرة من طرف لاعب تونسي في الماضي حينما كان فريقه في مواجهة فريق تونسي 《 فاجءني .....تلقيت صفعة قوية لن انساها ماحييت من طرف لاعب تونسي بينما و انا في طريقي الى غرفة الملابس .....حتى الشرطة التونسية تحمي فقط اللاعبين من جلدتهم......》
للاسف تصرفات مشينة تنم عن افتقاد للروح الرياضية و تزرع فقط الكراهية بيننا نحن اصحاب اللغة و الدين الواحد .
مبررررررروووووووووك للنهضة على التاهل
كنتم رجال
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35
14 - خالد.ف السبت 17 مارس 2018 - 21:36
هذا الأحمق المتسيب سينال كيلا من التوبيخ من التونسيين أنفسهم ،لأن هذا النموذج من الكائنات الحية مجرد طفيليات لا تزيد و لا تنقص ! نتمنى الشفاء العاجل لهذا المدرب الخلوق .
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19
15 - زمان تطوا ن السبت 17 مارس 2018 - 21:37
فريق غامر بنفسه للعب في بلد لا يعرف الإستقرار منذ سنوات .. وأعمال الشغب طغت في السنوات الاخيرة لظروف متعددة يعرفها الجميع. الاعتداء على المدرب جريمة شنعاء يجب تقديم مقترفها إلى العدالة كما يجب على المسيرين التونسيين تحمل المسؤولية لعدم توفير الأمن للفريق المغربي العتيد ذو الأخلاق النبيلة.
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17
16 - العربي السبت 17 مارس 2018 - 21:38
لازم نبقاو نديوا معنا بدر هاري كلما تنقلنا إلى تونس. ويشوفوا التفرشيخ ديال بصح. أقول للتوانسة سيروا راجعوا حالكم وحسنوا من مستواكم الكروي المتذبدب منذ زمان.
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21
17 - راجاوي السبت 17 مارس 2018 - 21:41
كنتم رجال و مبروك عليكم التأهل تحية لكل ناس بركان..
تأهل مستحق .. بعد قتالية من أجل القميص و الراية المغربية .. و أفعال التونسيين إعتدنا عليها منذ زمن بعيد فهم لا يتحلون بالروح الرياضية و لا يعترفون بالهزيمة للأسف عقلية محدودة و من حسن حظهم دائما يكون الإياب في تونس .. و بكل صراحة فحتى عندما يكون الإياب في المغرب دائما ما نرى المغاربة يتسامحون و يتناسون الإساءات التي تطالهم في كل البلدان العربية و ليس تونس فقط ..
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14
18 - موقف الجامعة؟؟؟؟؟؟؟ السبت 17 مارس 2018 - 21:42
مزيان... الآن ننتظر من الجامعة، التي لم تتردد في رفع دعوى قضائية ضد متولي رغم أنه اعتذر عن هفوة لسانه، أن تتدخل لحماية أطرنا التي تمثل بلادنا في محافل قارية، وأن ترفع دعاوى قضائية ضد المجرم الذي اعتدى على مدرب فريق من الفرق التي تعمل على رفع راية البلاد...
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17
19 - عبدالاله السبت 17 مارس 2018 - 21:43
السلام عليكم:شكرا للفريق المغربي البركاني ، تابعت هذه المقابلة على القناة التونسية لأن النقل والصورة كانا أفضل من القناة الرياضية ولم أكن على علم بالمهزلة التي قامت به هذه القناة من حرمان المغاربة من متابعة المقابلة ، أحد الأصدقاء من السنغال تابع مع المقابلة هنا في فرنسا؛ عندما لاحظ حماسي وتشجيعي، سألني أن كانت نهضة بركان فريقي المفضل اجبته أنا أشجع فريق مغربي.
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16
20 - montasser السبت 17 مارس 2018 - 21:44
على امتداد المواجهات التونسية المغربية وبالرجوع الى فيديوهات المقابلات يدرك المشاهد بالملموس ان انتصارات توانسة بتونس كلها مخدومة بتواطئ مع الحكام ايام الوزن التونسي داخل الكاف!!!!واليوم بعد ان فقدو تلك القوة ...لجءوا الى اخر ورقة وهي الضرب تحت الحزام...عار..عار..عار...على السيد الجعواني الا يتنازل..وعلى اسي لقجع ان ينزل بكل تقله في القضية.
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13
21 - saad السبت 17 مارس 2018 - 21:45
مبروك نهضة بركان يجب ايقاف هذا الفريق المكون من شردمة من الهمج وابعاده عن المنافسات الافريقية لا يعقل ان يكون هؤلاء مسلمين هذا هو جزاء الضيافة الذي حضي به الاوباش في المغرب
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10
22 - الوجدي الحر السبت 17 مارس 2018 - 21:55
رحم الله ايام زمان ولات الدجاجة كتركل وبعيت غير نعرف إمتى كانوا التونسيون رجال ومتى في يوم من الايام كتب لهم التاريخ على صفحاته شي بطولة يعتزون بها كاسيادهم المغاربة اللي نقشوا بطولاتهم على مر العصور فالسباع تبقى دائما سباع والضباع تبقى دائما ضياع هكذا أفعال الجبناء لا يضربون إلا في الظهر خوفا من مواجهة الرجال فلا عليك يا أخي الجعواني ضربك الجبان على الأنف لأنك طعنته في القلب فالتاريخ سيسجل لك ذلك اما هو فلا تاريخ للجبماء والف مبروك لنهضة بركان هذا الإنجاز الرائع.
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15
23 - مغربي السبت 17 مارس 2018 - 21:57
تألق كرة القدم المغرببة أحدث صدمة عند المصريين والتونسيين الذين تعودوا الفوز على باقي الفرق الإفريقية بشتى الوسائل الرياضية وغير الرياضية المهم هو مواصلة التألق ومزيدا من مساندة الأندية ماديا ومعنويا لكي نبسط سيطرتنا على الكرة الإفريقية وهنيئا لنهضة بركان الذي كان أقوى من الفريق التونسي وعلى إداريي الفريق أن يراسلوا الكاف لمعاقبة هذا الفريق على ردة الفعل الغير رياضية والتي لا تليق بحجم فريق يدعي المجد والعراقة.
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9
24 - سي محمد السبت 17 مارس 2018 - 22:00
فريق نهضة بركان شرف المغرب و المغاربة نتمنى لهن المزيد من التألق. و نحيي المدرب الجعواني على برودة دمه. و نرجوا من الجامعة المغربية باتخاذ الإجراءات القانونية في حق هؤلاء -.
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11
25 - MOHA السبت 17 مارس 2018 - 22:01
ا لفريق التونسي يعاني في الدفاع خصوصا لحارس ضعيف
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1
26 - man-dz السبت 17 مارس 2018 - 22:03
ا لى الرقم 7 اتقي الله في نفسك , ما دخل الجزائر فيما تعرض له مدرب الفريق المغربي , لما كل هذا الكره و البغض و نفث السموم , ا لست مسلما يا هذا .
لا حول ولا قوة الا بالله .
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10
27 - ali السبت 17 مارس 2018 - 22:10
عادي جدا من جمهور و مسيري الفرق التونسية لم نعتد منهم غير ذالك .كان على لقجع ارسال فريقه بخودات واقية .المهم كل شيء يهون في سبيل اقتلاع ورقة التأهل من قلب ملعبهم .bravo barkane
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12
28 - Roudani abroad السبت 17 مارس 2018 - 22:16
التوانسة ما كا يعرف ليهم غير الجزايريين. قباح كثر منهم. حنا المغاربة كا نحتارمو و نكثرو للبراني داكشي علاش.
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5
29 - هشام السبت 17 مارس 2018 - 22:17
راه غير التوانسة و المصريين اللي ما كيرضاوش. سبحان الله، و دائما كيحسبوا راسهم الأحسن في شمال إفريقيا، خصوصا مين كيغلبوهوم المغاربة أو الجزائرين.
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5
30 - مغربي السبت 17 مارس 2018 - 22:18
للأسف الاندية العربية ليس لها علاقة بالاحتراف ولا بالروح الرياضية .
الاندية والمنتخبات الكبيرة تخسر دوري ابطال اوروبا او كأس العالم فتحيي الخصم وتتقبل الهزيمة ،لان كرة القدم اساسها الروح الرياضية .
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4
31 - الحسين السبت 17 مارس 2018 - 22:24
مبروك الفوز اد لم ينصفكم القنون ينصفكم الجمهور مستقبلا انشاء الله
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2
32 - saidnaji السبت 17 مارس 2018 - 22:25
تحية رياضية للمدرب الجعواني...تحية لنهضة بركان أيضا.هذه هي الروح الرياضية.اتمنى لك الشفاء العاجل
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0
33 - احمد السبت 17 مارس 2018 - 22:30
ماشي رجلة هذه...هادوك التونسى لا يقهرهم إلا الجزائريين ...بل يخافونهم...!
ليس لهم روح و أخلاق رياضية...مع أن المغرب
يكرمهم...
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