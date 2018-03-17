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كُتّاب وآراء
مدرب الكوكب: التعادل أمام الحسنية أمر إيجابي
قال غاموندي ميغل، مدرب نادي حسنية أكادير لكرة القدم، "حضرنا من أجل حصد ثلاث نقط، وقمنا بمقابلة جيدة"، وعبر عن رضاه عن أداء فريقه، باستثناء 15 دقيقة، مشيرا إلى أن "الكوكب المراكشي فريق كبير وقوي وعريق".
وأضاف غاموندي، خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت المقابلة التي احتضنها الملعب الكبير بمراكش، اليوم السبت، "كنا متموقعين جيدا في كل الأماكن، وقمنا بمحاولات عدة جيدة، لكن للأسف لم نتمكن من التسجيل، رغم خلقنا فرصا كثيرة، بسبب عدم التركيز، لأن اللاعبين كانوا تحت ضغط كبير". وأكد أنه "يجب نسيان مقابلة اليوم، والتركيز على المقبل من المقابلات"، مشيرا إلى أن فريقه "سينافس على البطولة إذا حافظ على الأداء نفسه".
فيما أوضح جعفر العاطفي أن الطاقم التقني لفريق الكوكب المراكشي عرف منذ البداية أن اللقاء سيكون صعبا، مشيرا إلى أن الشوط الأول لم يعرف فرصا كثيرة، وأن الفريق خلق ثلاث فرص، لكن حارس الحسنية أنقد مرماه.
وأضاف الإطار التقني أن "الحصول على نقطة أمام فريق ينافس على البطولة شيء إيجابي"، مشيرا إلى ضرورة الفصل بين النتيجة الرقمية والأداء داخل رقعة الملعب. وطالب "فارس النخيل" ببذل المزيد من الجهود، مضيفا أن "استرجاع اللاعبين المصابين لياقتهم سيساعد على لعب مقابلة أولمبيك آسفي لربح أكثر من نقطة".
يذكر أن هذه المقابلة، التي أجريت بمناسبة الدورة الـ21 من البطولة الوطنية الاحترافية، انتهت بالتعادل الأبيض.