24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:3212:4116:0218:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. محطة للمياه العادمة تنذر بحدوث كارثة صحية وبيئية في اشتوكة (5.00)

  2. بنسالم حميش يتصدى لأطروحات يوسف زيدان .. "مفرقعات وهذيان" (5.00)

  3. هدر بيئي (5.00)

  4. من سيرة ابن الجبال .. وهوى بسلهامه كخيمة ساقطة من السماء (5.00)

  5. اللاهوت العربي وسؤال المعنى (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | صلاح يتحدى ميسي ويشعل صراع "الحذاء الذهبي"

صلاح يتحدى ميسي ويشعل صراع "الحذاء الذهبي"

صلاح يتحدى ميسي ويشعل صراع "الحذاء الذهبي"
هسبريس - متابعة
الأحد 18 مارس 2018 - 15:53

اهتمت الصحف الإسبانية بتألق المصري محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول أمام واتفورد أمس السبت في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن سجل "سوبر هاتريك" انفرد به بصدارة هدافي البريميير ليج وسباق الحذاء الذهبي ليتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي بفارق أربعة أهداف.

وبعنوان "صلاح يتحدى ميسي وينطلق في سباق الحذاء الذهبي"، أبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية انفراد اللاعب المصري بصدارة ترتيب "البيتشيشي" الأوروبي بعد أن وصل رصيده لـ56 نقطة بـ28 هدفا.

وبذلك، أصبح صلاح متقدما على ميسي نجم برشلونة، وهاري كين (توتنهام) والأوروجوائي إديسنون كافاني (باريس سان جيرمان)، وسيرو إيموبيلي (لاتسيو) الذين يبلغ رصيد كل منهم 48 نقطة بـ24 هدفا.

من جانبها، أبرزت (آس) "الأداء الرائع" الذي قدمه الجناح المصري أمس أثناء مواجهة واتفورد، حيث سجل "سوبر هاتريك" قاده للانفراد بصدارة سباق الحذاء الذهبي.

أما (ماركا)، فأشارت إلى أن "المنافسة على الحذاء الذهبي أصبحت أكثر تشويقا من أي وقت مضى"، مبرزة أن صلاح استغل غياب كين لينطلق في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي و"البيتشيشي" الأوروبي.

وقاد محمد صلاح أمس فريقه ليفربول للفوز على واتفورد بخماسية نظيفة، سجل منها المصري أربعة أهداف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ميسي لن يسمح بهذا الأحد 18 مارس 2018 - 16:22
ميسي لن يسمح بهذا ، إنه البرغوت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.