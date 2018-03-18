صلاح يتحدى ميسي ويشعل صراع "الحذاء الذهبي"

هسبريس - متابعة

اهتمت الصحف الإسبانية بتألق المصري محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول أمام واتفورد أمس السبت في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن سجل "سوبر هاتريك" انفرد به بصدارة هدافي البريميير ليج وسباق الحذاء الذهبي ليتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي بفارق أربعة أهداف.

وبعنوان "صلاح يتحدى ميسي وينطلق في سباق الحذاء الذهبي"، أبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية انفراد اللاعب المصري بصدارة ترتيب "البيتشيشي" الأوروبي بعد أن وصل رصيده لـ56 نقطة بـ28 هدفا.

وبذلك، أصبح صلاح متقدما على ميسي نجم برشلونة، وهاري كين (توتنهام) والأوروجوائي إديسنون كافاني (باريس سان جيرمان)، وسيرو إيموبيلي (لاتسيو) الذين يبلغ رصيد كل منهم 48 نقطة بـ24 هدفا.

من جانبها، أبرزت (آس) "الأداء الرائع" الذي قدمه الجناح المصري أمس أثناء مواجهة واتفورد، حيث سجل "سوبر هاتريك" قاده للانفراد بصدارة سباق الحذاء الذهبي.

أما (ماركا)، فأشارت إلى أن "المنافسة على الحذاء الذهبي أصبحت أكثر تشويقا من أي وقت مضى"، مبرزة أن صلاح استغل غياب كين لينطلق في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي و"البيتشيشي" الأوروبي.

وقاد محمد صلاح أمس فريقه ليفربول للفوز على واتفورد بخماسية نظيفة، سجل منها المصري أربعة أهداف.