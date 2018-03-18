عداءان مغربيان يتوجان بنصف ماراطون مالاغا

هسبريس - إفي

فاز العداءان المغربيان منير الوردي ونزهة مشروح في منافسات الرجال والنساء على الترتيب، في نصف ماراثون مالاغا بإقليم الأندلس جنوبي إسبانيا.

وقطع الوردي السباق في ساعة وسبع دقائق و32 ثانية، بفارق ثلاث ثوان عن كريستوبال أورتيجوسا الذي جاء في المركز الثاني، فيما قطع صاحب المركز الثالث، خابيير دياز كارتيرو نصف الماراثون في ساعة وثماني دقائق.

وفي المنافسة النسائية، فازت مشروح بعد أن قطعت السباق في ساعة و16 دقيقة و51 ثانية، تليها النمساوية كورنيليا موسير والدنماركية جيسيكا دراسكاف-بيترسون، حاملة لقب النسخة الماضية.

وانطلق السباق الذي شارك فيه سبعة آلاف و500 عداء، من استاد مالاجا للالعاب الرياضية ومر بالمركز التاريخي للمدينة قبل أن ينتهي عند نفس نقطة الانطلاق