24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:3212:4116:0218:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. محطة للمياه العادمة تنذر بحدوث كارثة صحية وبيئية في اشتوكة (5.00)

  2. هدر بيئي (5.00)

  3. اللاهوت العربي وسؤال المعنى (5.00)

  4. برلماني من "سيدياو": محطات أساسية تحسم انضمام المغرب النهائي (5.00)

  5. هكذا تتم المتاجرة في مساعدات قاطني مخيم الوحدة بمدينة بوجدور (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | عداءان مغربيان يتوجان بنصف ماراطون مالاغا

عداءان مغربيان يتوجان بنصف ماراطون مالاغا

عداءان مغربيان يتوجان بنصف ماراطون مالاغا
هسبريس - إفي
الأحد 18 مارس 2018 - 21:45

فاز العداءان المغربيان منير الوردي ونزهة مشروح في منافسات الرجال والنساء على الترتيب، في نصف ماراثون مالاغا بإقليم الأندلس جنوبي إسبانيا.

وقطع الوردي السباق في ساعة وسبع دقائق و32 ثانية، بفارق ثلاث ثوان عن كريستوبال أورتيجوسا الذي جاء في المركز الثاني، فيما قطع صاحب المركز الثالث، خابيير دياز كارتيرو نصف الماراثون في ساعة وثماني دقائق.

وفي المنافسة النسائية، فازت مشروح بعد أن قطعت السباق في ساعة و16 دقيقة و51 ثانية، تليها النمساوية كورنيليا موسير والدنماركية جيسيكا دراسكاف-بيترسون، حاملة لقب النسخة الماضية.

وانطلق السباق الذي شارك فيه سبعة آلاف و500 عداء، من استاد مالاجا للالعاب الرياضية ومر بالمركز التاريخي للمدينة قبل أن ينتهي عند نفس نقطة الانطلاق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.