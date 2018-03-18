24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/03/2018
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:06
|06:32
|12:41
|16:02
|18:41
|19:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- انتشال جثة شاب من واد ضواحي مقريصات
- رفع الحظر عن الإلتراس
- التعادل الإيجابي يحسم مباراة "الراك" والفتح
- الوادي الكبير
- أولمبيك خريبكة يرفع رصيده على حساب خنيفرة
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
عداءان مغربيان يتوجان بنصف ماراطون مالاغا
الأحد 18 مارس 2018 - 21:45
فاز العداءان المغربيان منير الوردي ونزهة مشروح في منافسات الرجال والنساء على الترتيب، في نصف ماراثون مالاغا بإقليم الأندلس جنوبي إسبانيا.
وقطع الوردي السباق في ساعة وسبع دقائق و32 ثانية، بفارق ثلاث ثوان عن كريستوبال أورتيجوسا الذي جاء في المركز الثاني، فيما قطع صاحب المركز الثالث، خابيير دياز كارتيرو نصف الماراثون في ساعة وثماني دقائق.
وفي المنافسة النسائية، فازت مشروح بعد أن قطعت السباق في ساعة و16 دقيقة و51 ثانية، تليها النمساوية كورنيليا موسير والدنماركية جيسيكا دراسكاف-بيترسون، حاملة لقب النسخة الماضية.
وانطلق السباق الذي شارك فيه سبعة آلاف و500 عداء، من استاد مالاجا للالعاب الرياضية ومر بالمركز التاريخي للمدينة قبل أن ينتهي عند نفس نقطة الانطلاق