24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:3212:4116:0218:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟ عدد المشاركين : 25640
أرشيف الاستطلاعات

  1. محطة للمياه العادمة تنذر بحدوث كارثة صحية وبيئية في اشتوكة (5.00)

  2. بنسالم حميش يتصدى لأطروحات يوسف زيدان .. "مفرقعات وهذيان" (5.00)

  3. هدر بيئي (5.00)

  4. من سيرة ابن الجبال .. وهوى بسلهامه كخيمة ساقطة من السماء (5.00)

  5. اللاهوت العربي وسؤال المعنى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | فارس دكالة يتأهل إلى دور مجموعات أبطال إفريقيا

فارس دكالة يتأهل إلى دور مجموعات أبطال إفريقيا

فارس دكالة يتأهل إلى دور مجموعات أبطال إفريقيا
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 18 مارس 2018 - 16:00

نجح فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، في حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا على حساب خصمه فيتا كلوب الكونغولي، وذلك بعد تعادلهما اليوم الأحد بهدفين لمثلهما في مباراة الإياب التي جمعتهما على أرضية ملعب "الشهداء" في كنشاسا.

وشهدت الدقائق الأولى من المواجهة ضغط كبير من جانب الفريق الكونغولي بحثا منهم عن هدف السبق، في المقابل تعامل أبناء المدرب عبد الرحيم طاليب، بحذر كبير وتركيز كلي على تأمين الخط الخلفي لتفادي استقبال شباك الحارس عزيز الكيناني، هدف مبكر يصعب مأموريتهم في المواجهة.

وسقط الحارس الدكالي عزيز الكيناني، في خطأ فادح استغله فريق فيتا كلوب الكونغولي لإحراز أولى الأهداف في النزال في حدود الدقيقة 20 عن طريق اللاعب مكوشو، منحت بعض الثقة لعناصر الفريق الكونغولي في باقي دقائق الشوط الأول، إذ كان بإمكانهم إضافة أهداف أخرى في أكثر من كرة، خصوصا في ظل الارتباك الذي سقط فيه لاعبو الخط الخلفي للفريق المغربي.

ردة فعل الدفاع الجديدي كانت غائبة بشكل كلي خلال مجمل فترات النصف الأول من النزال، إذ كانت أول محاولة عن طريق التسديد خارج المربع في حدود الدقيقة 38، في الوقت الذي أتيحت العديد من فرص التهديف للفريق الخصم في الدقائق الأخيرة، شكلت الخطورة على مرمى الفريق المغربي وكان من خلالها أصحاب الأرض قريبون من العودة لهز شباك الكيناني مرة أخرى.

وتواصلت مجريات الجولة الثانية على وقع تحركات هجومية من جانب عناصر الدفاع الجديدي، إذ عرف مردود أبناء المدرب عبد الرحيم طاليب، تحسنا ملموسا مع بداية أطوار النصف الثاني من المواجهة، أتيحت لهم في ظله بعض الفرص السانحة للتهديف، غير أنها لم تستثمر بالشكل الأمثل لتسجيل هدف التعادل والتأهل.

وهددت العناصر الكونغولية بدورها مرمى الفريق المغربي خلال دقائق الجولة الثانية، غير أن ذلك لم يكن كافيا لهز شباك الفريق المغربي وحسم التأهل إلى دور المجموعات، قبل أن ينجح المهاجم حميد أحداد، في إحراز هدف التعادل للدفاع الجديدي في حدود الدقيقة 75.

وتمكن الفريق الكونغولي من إعادة هز شباك عزيز الكيناني، وتسجيل الهدف الثاني في المباراة في الأنفاس الأخيرة من النزال، غير أنه لم يكن حاجزا أمام تأهل الفريق المغربي إلى دور المجموعات، إذ سجل أيوب ناناح هدف التعادل للفريق "الدكالي"، ليتأهل بذلك أبناء عبد الرحيم طاليب، إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عبد الصمد الأحد 18 مارس 2018 - 15:57
هنيئا للفرق الوطنية بتاهلها للادوار المقبلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
2 - دكالي الأحد 18 مارس 2018 - 15:58
هنيئا للدكاليين بهذا الفوز وشكرا للاطار المغربي عبد الرحيم طالب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
3 - ولد لبﻻد الأحد 18 مارس 2018 - 15:58
مبروك للدفاع الحسني الجديدي ...وإن شاء الله يبقى في اﻹقصائيات الى آخر المشوار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
4 - أمين الأحد 18 مارس 2018 - 16:00
هنيئا للفرق الوطنية بنتائجها الأخيرة المميزة في مختلف البطولات، هذا يبرهن أن الفوز بالشان لم يكن وليد الصدفة. مزيدا من العمل الجاد و الدؤوب للوصول الى مراحل متقدمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
5 - الدكالي مول الفكووسسسس الأحد 18 مارس 2018 - 16:27
هنيئا لفريقنا الدكالي البطل الذي قاتل وانتزع التأهل. الحمد لله . وعودة ميمونة أن شاء الله إلى أرض الوطن . غير اني المس الاخ الكيناني من ادنه على ارتكاب الخطأ في مثل هذه المقابلات المصيرية . وعلى كل حال هنيئا مرة أخرى على التأهل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - أبو إلياس ودادي أبا عن جد الأحد 18 مارس 2018 - 16:34
مبروك مبروك لفريق دكالة الجديدة ،التأهل مستحق مشكورين وأخص المدرب والرئيس على كل المجهودات رغم بعض العراقيل والله العظيم شرفتم الكرة المغربية إن شاء الله التقة والإجتهاد للوصول للهدف . النهوض والإسيقاض نحن المغرب الأفضل الأحسن الأقوى دكالة دكالة لازم نرفع العلم المغربي مغاربة ونفتخر شعارنا الى الأبد ديما مغرب كلنا دكالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - هشام الأحد 18 مارس 2018 - 16:35
هنيئا لفريق الدفاع الحسني الجديدي وجمهور الجديدة وديما رجا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - عبدالاله الأحد 18 مارس 2018 - 16:36
السلام عليكم :
هنيئا للجديدة ولكل المغاربة ، العلامة الكاملة،كل الأندية المغربية المشاركة تأهلت مزيد من التألق، بالأمس كنت بركاني وبيضاوي واليوم جديدي=مغربي.
تحياتي من فرنسا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - آسفي الأحد 18 مارس 2018 - 16:36
هنيئا لدفاع الجديدي ...........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - mohamed الأحد 18 مارس 2018 - 16:42
بعد فوز الوداد بعصبة الابطال و تاهل المنتخب لكاس العالم ثم الفوز بالشان اصبحتُ متقينا من ان الاخفاقات الماضية كان السبب فيها نفسيا و فقدان الثقة بالنفس لكن الان و لله الحمد انديتنا تلعب بثقة في قدراتها و تحقق نتائج ايجابية خارج الميدان ايمانا منها بقدرتها و تفوقها على المنافسين داخل القارة ... علينا الان مواصلة العمل البنّاء لتسيد افريقيا لعقود مثل ما هو حاصل للجارة اسبانيا في اوروبا .. نملك كل الامكانات للذهاب بعيدا في المنافسات خاصة بعد ان تتحول آلاندية لشركات لتصبح ان شاء الله المشاكل المادية من الماضي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.