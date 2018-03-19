باريس سان جيرمان ينفي طلب نيمار زيادة راتبه

هسبريس - متابعة

نفى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم ما تردد بشأن طلب البرازيلي نيمار دا سيلفا زيادة راتبه كشرط من أجل البقاء مع فريق العاصمة الفرنسية الموسم القادم، وفقا لما نشرته صحيفة (ليكيب) اليوم الأحد.

وبذلك، رد النادي الفرنسي على ما نشرته صحيفة (ذا تايمز) التي أشارت إلى أن المهاجم البرازيلي الذي دفع بي إس جي 222 مليون يورو من أجل استقدامه من برشلونة، طالب بزيادة أجره السنوي ليصل إلى 54 مليون يورو، مقابل الـ40 مليون التي يتقاضها بموجب عقده الحالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نيمار وضع هذه الزيادة شرطا للبقاء في باريس مقابل العروض الأخرى التي تلقاها من أندية كبرى مثل ريال مدريد.

وبحسب نفس الصحيفة، طرح اللاعب ووالده الذي يدير أعماله، هذا الطلب على رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، أثناء زيارة الأخير للمهاجم في البرازيل حيث يتعافى من الإصابة التي ستبعده عن الملاعب ربما حتى نهاية الموسم.

من جانبها، أكدت (ليكيب) أن بي إس جي أكد أن هذه المعلومات غير صحيحة، مشيرة إلى أن نيمار لديه عقد مع النادي الفرنسي حتى عام 2022 ويتجاوز صافي راتبه الشهري ثلاثة ملايين يورو.