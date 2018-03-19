الوداد يتقاسم جائزة عالمية مع الهلال السعودي

هسبورت *

فاز نادي الهلال السعودية بجائزة أفضل فريق عربي في كرة القدم، مناصفة مع نادي الوداد البيضاوي، للعام الماضي 2017، وذلك في حفل (غلوبال العالمية) الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي الهلال، الأحد، أن الهلال قد فاز أيضا بجائزة أفضل ناد عربي في المسؤولية الاجتماعية لعام 2017.

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