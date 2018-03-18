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كُتّاب وآراء
السعودية تنفي تلقي طلب لدعم تنظيم المغرب للمونديال
نفى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تلقيه أي طلب لدعم ملفات الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.
وقد تردد مؤخرا أن السعودية أيدت ملف المغرب لاستضافة المونديال، لينهي تركي آل الشيخ الجدل المثار في هذا الشأن.
وكتب تركي آل الشيخ في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر): "لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة السعودية أولا، اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا".
يذكر أن المغرب ينافس ملف مشترك بين 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لتنظيم كأس العالم 2026، وسيتم الإعلان الرسمي عن الملف الفائز بحق استضافة المونديال في 13 يونيو المقبل في روسيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
يستحيل أن يدعموا ملف المغرب ضد أسيادهم الأمريكان
و إن غدا لناظره قريب
صحيح أن كل صوت مهم في تحديد مصير التنظيم خصوصا بعد الطريقة الأخيرة التي اعتمتدتها الفيفا ولكن بالنسبة لطلب التأييد فإما أن يصدر عن المغرب بحكم الصداقة والأخوة وسيكون بصيغة التودد لما للعائلتين الحاكمتين من علاقات وطيدة تصل إلى الصهارة بالإضافة إلى العلاقات التاريخية والأخوية ولكن عندما تصدر عن أمريكا (حتى وإن لم تكن فعلا كذلك) فسوف تفهم على أنها مجرد أمر من سيد لعبده بتنفيذ أمر من الأوامر كأن يخرج علينا مثلا السيد ترامب ويقول سنسجل أسماء كل من صوت ضدّنا كما فعل في مشروع القرار الأخير في الأمم المتحدة بخصوص إسرائيل والذي تمّ رفضه.
فأين تريدون أن تضعوا أنفسكم : هل في خانة الأسياد الأحرار في قراراتهم أم في خانة العبيد الذي يأتمرون بأمر أمريكا علما أن ذلك لن يغيّر من مصالح الإخوة الأشقاء في السعودية شيئا وحتى لو صوتوا لأمريكا فستظل نظرة أمريكا للسعودية هي نفس النظرة ولن تزداد احتراما فقط بالتصويت لملفها
إتفق العرب أن لا يتفقوا السعودية ستدعم امريكا لان مصالحها ذاخل البيت الابيض ليس في الرباط وحتى لو رشحت السعودية المغرب ماذا ستستفيد ليس هناك صداقة او انسجام بين الشعوب ذاخل المصالح السياسة
هو نسى أو تناسى أن الجنود المغاربة البواسل يموتون من أجله
أظن أن اللون الرمادي هنا لم يغيم على أفكاره.......
وأنه لم دعمتنا لألف منديال لا تساوي تضحية جندي مغربي واحد من أجلك
المرحلة التي تمر بها السعودية جد حساسة ومقلقة ويمكن لعلاقة المغرب مع معها ان تصيبها شضايا المعركة التي تدور حول كرسي الحكم في هدا البلد العربي المهم جدا.
ادا لم تساند السعودية المغرب في سباق التباري حول تنضيم كاس العالم فسوف تندم على سواء فاز المغرب او لم يفز.