السعودية تنفي تلقي طلب لدعم تنظيم المغرب للمونديال

هسبريس - متابعة

نفى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تلقيه أي طلب لدعم ملفات الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

وقد تردد مؤخرا أن السعودية أيدت ملف المغرب لاستضافة المونديال، لينهي تركي آل الشيخ الجدل المثار في هذا الشأن.

وكتب تركي آل الشيخ في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر): "لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة السعودية أولا، اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا".

يذكر أن المغرب ينافس ملف مشترك بين 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لتنظيم كأس العالم 2026، وسيتم الإعلان الرسمي عن الملف الفائز بحق استضافة المونديال في 13 يونيو المقبل في روسيا.