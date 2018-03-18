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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | السعودية تنفي تلقي طلب لدعم تنظيم المغرب للمونديال

السعودية تنفي تلقي طلب لدعم تنظيم المغرب للمونديال

السعودية تنفي تلقي طلب لدعم تنظيم المغرب للمونديال
هسبريس - متابعة
الأحد 18 مارس 2018 - 17:35

نفى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تلقيه أي طلب لدعم ملفات الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

وقد تردد مؤخرا أن السعودية أيدت ملف المغرب لاستضافة المونديال، لينهي تركي آل الشيخ الجدل المثار في هذا الشأن.

وكتب تركي آل الشيخ في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر): "لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة السعودية أولا، اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا".

يذكر أن المغرب ينافس ملف مشترك بين 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لتنظيم كأس العالم 2026، وسيتم الإعلان الرسمي عن الملف الفائز بحق استضافة المونديال في 13 يونيو المقبل في روسيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - amine الأحد 18 مارس 2018 - 17:46
العجيب أن مصالح الدول العربية دائما ما تتحقق عندما تقف ضد بعضها البعض.
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59
2 - يونس السلفي الأحد 18 مارس 2018 - 17:46
السعودية في زمن محمد بن سلمان توقعوا منها أي شئ
يستحيل أن يدعموا ملف المغرب ضد أسيادهم الأمريكان
و إن غدا لناظره قريب
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79
3 - متتبع الأحد 18 مارس 2018 - 17:47
هناك 207دولة سوف تصوت ولا ولن نستعطف احدا للتصويت لنا . قوتنا في قوة ملف ترشيحنا وتضامن شعبنا وملكنا الذي ابان عن علو كعبه في تنظيم اعتى البطولات والتظاهرات
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38
4 - monsieur bond الأحد 18 مارس 2018 - 17:47
غير خروج من روندتك العربون باين
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40
5 - Hassan الأحد 18 مارس 2018 - 17:47
سبق للسعودية أن صوتت لألمانيا في مونديال 2006 ، و المغرب لا يجب أن يحسب هذا الصوت معه بل سيكون صوتا ضده و الايام بيننا
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43
6 - لا منتمي الأحد 18 مارس 2018 - 17:49
الغريب في الأمر أن المغرب ساند السعودية عسكريا في عدوانها على اليمن وهاهي الآن (السعودية) ترفض دعمه (المغرب) رياضيا.
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60
7 - مواطن الأحد 18 مارس 2018 - 17:50
يبدو ان السعودية تحاول ارجاع الدين للمغرب بسبب موقفه المحايد من الازمة الخليجية مع قطر وعلاقات التي تتطورت مع هده الدولة الصغيرة بعد زيارة الاخيرة يجب علي المغرب ان يخرج جميع اوراقه للضعط علي السعودية كي تعيد نضر في موقفها لان ممسمحوش ان تعادي دولة عربية لاطالما دعمها المغرب حلم 36 مليون مغربي
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24
8 - بياض أربيل الأحد 18 مارس 2018 - 17:51
إذا كنتم ترفضون اللون الرمادي فهلا تفضل سيادتكم وازال اللبس عن الملايير التي اخدها ترامب من أول زيارة للمملكة وهل هي صفقة وتجارة ام جزية حماية كما يقول البعض نريد جوابا ابيضا أو أسودا ولن نقبل بالرمادي
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43
9 - بنت الري______________ش الأحد 18 مارس 2018 - 17:52
اولا امريكا لا تطلب بل تامر ;عذر اقبح من ذنب;فعلا اللون الرمادي لم يصبح له وجود ;اصبح الانبطاح دفع الجزية عاين باين وامام الملاء,والحمد لله على القنوات الاسرائيلة التي لا تستر ولا تتستر على خفافيش الظلام;البيعة لترامب ونتنياهو من عبيد الكراسي والتباهي بها لا يمقته الى قلة من الاحرار او ما تبقى منهم!
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16
10 - مجرد رأي الأحد 18 مارس 2018 - 17:53
المغاربة معروف عليهم اللون الرمادي، وهذا التصريح يدل على سواد حال الأمة التي بعثرتها مصالح حكامها ونسو البياض الموجود في دينهم الذي يستندون إليه في شرعيتهم.
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19
11 - Rasmussen الأحد 18 مارس 2018 - 17:53
افضل شئ هو التصويت العلني...وتذكروا جيدا أن الغدر سوف يأتي من الأقرباء أولا...سواء السعودية أو غيرها من يدعون الاخوة.
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13
12 - nourdin totti الأحد 18 مارس 2018 - 17:53
rabie Saoudite = États-Unis... États-Unis-Arabie saoudite, histoire d'un pacte sacré
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5
13 - Monir الأحد 18 مارس 2018 - 17:53
الأبله من يعتقد ان السعودية ستصوت ضد أمريكا
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19
14 - وحيد الأحد 18 مارس 2018 - 17:54
من الجزائر كل التوفيق والسداد للمغرب من اجل تنظيم كأس العالم المغرب يستحق التنظيم
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57
15 - مصطفى الأحد 18 مارس 2018 - 17:58
الجواب واضح من عنوانه. كلام تركي ال شيخ باللون الرمادي هو تلميح الى ان المغرب لم يقف بجانب السعودية في حصارها على قطر واتخذت الحياد، اذا على الاغلب لن يدعموا الملف المغربي.
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12
16 - abd الأحد 18 مارس 2018 - 17:58
زوينا هاد الون الرمادي لم يعد لدينا ياك ما ولا اسود فعهد ابن سلمان ؟؟؟
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8
17 - عبدو الأحد 18 مارس 2018 - 17:59
إلى كل مازال يعتقد او يُؤْمِن بفكرة العروبة والاسلام والدم اقول له لقد ولى ذلك الزمن واصبحنا نعيش زمن اعطيني اعطيك لا تعتقدوا ان كل افريقيا سترشح ملف المغرب وكذلك ليس كل دول امريكا سترشح ملف الولايات المتحدة ,,,,,,,التحالفات السياسية ستلعب دور كبير مثلا المغرب وقف محايدا في قضية حصر قطر وهنا جاء الدور لدول الحصار لرد الدين ولا تنسوا دور اسرائيل ونفوذها داخل العالم حظ موفق لمغربنا إن قدر الله ولَم نفز على الاقل نعرف من يبتسم لنا ابتسامة التماسيح
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17
18 - ali الأحد 18 مارس 2018 - 17:59
زايد ناقص .في حال فزنا بالاستضافة .اكيد انه ليس صوت السعوديه من ساعدنا وان حذث العكس لاقدر الله فاكيد انه ليس هي من اضاعت علينا الفوز . انتظروا اتباع السعودية الامارات و مصر على الخصوص .انشاء الله ستكون مغربية بدونكم .
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13
19 - مغربي حار الأحد 18 مارس 2018 - 18:02
لسنا محتاجين لك ولن نطلب منك ان تساندنا حتى تسرع لكي تراعي مصلحة بلدك مادمت تبحث عنها عند من كانوا العضد والسند القوي لبلدك طوال اكثر من نصف قرن .....لدينا اصدقاءنا واحباءنا ومااكثرهم ممن لا نتقاسم معهم العقيدة واللغة ومع ذالك نجدهم دوما معنا وبجانبنا لاننا نتقاسم معهم القيم الانسانية وكل معاني الجوار فشكرا لك اذ نبهتنا عن المصلحة وسنبحث عنها ايضا نحن كذالك مع بلدك قبل ان نتكلم عن الاخوة والقرابة و...و...وكل عبارة النفاق المعروفة عندك
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9
20 - عابر سبيل الأحد 18 مارس 2018 - 18:04
يا سيد تركي لا يوجد سوى ملفّان وهما الملف المغربي والملف الأمريكي المشترك ولا يمكن لأحد غيرهما أن يطلب منكم تأييده
صحيح أن كل صوت مهم في تحديد مصير التنظيم خصوصا بعد الطريقة الأخيرة التي اعتمتدتها الفيفا ولكن بالنسبة لطلب التأييد فإما أن يصدر عن المغرب بحكم الصداقة والأخوة وسيكون بصيغة التودد لما للعائلتين الحاكمتين من علاقات وطيدة تصل إلى الصهارة بالإضافة إلى العلاقات التاريخية والأخوية ولكن عندما تصدر عن أمريكا (حتى وإن لم تكن فعلا كذلك) فسوف تفهم على أنها مجرد أمر من سيد لعبده بتنفيذ أمر من الأوامر كأن يخرج علينا مثلا السيد ترامب ويقول سنسجل أسماء كل من صوت ضدّنا كما فعل في مشروع القرار الأخير في الأمم المتحدة بخصوص إسرائيل والذي تمّ رفضه.
فأين تريدون أن تضعوا أنفسكم : هل في خانة الأسياد الأحرار في قراراتهم أم في خانة العبيد الذي يأتمرون بأمر أمريكا علما أن ذلك لن يغيّر من مصالح الإخوة الأشقاء في السعودية شيئا وحتى لو صوتوا لأمريكا فستظل نظرة أمريكا للسعودية هي نفس النظرة ولن تزداد احتراما فقط بالتصويت لملفها
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3
21 - صريح الأحد 18 مارس 2018 - 18:06
كونو متأكدين هناك نسبة 98% من دول العربية التي تدعي الصداقة للمغرب يزعجها الامر بأن يكون المغرب مرشح لإستضافة كأس العالم 2026 سبب هو الحسد والبغض وعدم الاتحاد بين شعوب العربية والاسلامية وهاذا طبيعي
إتفق العرب أن لا يتفقوا السعودية ستدعم امريكا لان مصالحها ذاخل البيت الابيض ليس في الرباط وحتى لو رشحت السعودية المغرب ماذا ستستفيد ليس هناك صداقة او انسجام بين الشعوب ذاخل المصالح السياسة
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4
22 - خريبكة الأحد 18 مارس 2018 - 18:06
يقول هذا "لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة السعودية أولا، اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا".
هو نسى أو تناسى أن الجنود المغاربة البواسل يموتون من أجله
أظن أن اللون الرمادي هنا لم يغيم على أفكاره.......
وأنه لم دعمتنا لألف منديال لا تساوي تضحية جندي مغربي واحد من أجلك
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5
23 - المرابطي الأحد 18 مارس 2018 - 18:07
الفاهم يفهم... هذه رسالة غير مشفرة إلى من يهمهم الأمر عندنا... لا أعتقد أن الحكام الجدد في الرياض قد بلعوا استقلالية القرار المغربي في ملف قطر وهاهم ينفثون غضبهم حتى قبل أن تطلب منهم أي مساعدة... الدبلوماسية وروابط "الأخوة" كانت تقتضي ردا دبلوماسيا ولو من باب الاصطفاف العربي الأجوف الذي تعودنا عليه ردحا من الزمن... المهم، المغرب لن يستجدي مساعدة من أحد حتى ولو نظم كأسه بالماء والزغاريد... وبما أن رب ضارة نافعة... ربما الأفضل أن يختاروا غيرنا إذا لم يكن فيه خير. وأن نستثمر ما تيسر من مال ومن جهد سواعد أبنائنا في مشاريع نحن في أمس الحاجة لها.
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4
24 - خالد ابوالراي الأحد 18 مارس 2018 - 18:14
هذا هو حال العرب الحسد و الضغينة هي التي تحكم
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0
25 - علي الأحد 18 مارس 2018 - 18:14
يجب على المغرب ان لا يتاثر بهدا الموقف المرحلي الدي جاء على لسان مسير لكرة القدم السعودية وان يتابع سياسته المتوازنة مع جميع الاطراف في مجلس التعاون الخليجي وخصوصا المحافظة على علاقته الودية مع السعودية.

المرحلة التي تمر بها السعودية جد حساسة ومقلقة ويمكن لعلاقة المغرب مع معها ان تصيبها شضايا المعركة التي تدور حول كرسي الحكم في هدا البلد العربي المهم جدا.

ادا لم تساند السعودية المغرب في سباق التباري حول تنضيم كاس العالم فسوف تندم على سواء فاز المغرب او لم يفز.
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26 - Zohair الأحد 18 مارس 2018 - 18:18
اللون الرمادي لم يعد مقبولا لديهم, بمعنى آخر, كان على المغرب أن أن يقف إلى جانبهم لتجويع القطريين !
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27 - يوم الحساب الأحد 18 مارس 2018 - 18:24
ياعباد الله نحن لسنا في حاجة للسعودية او لأي دولة بلادنا الحبيبة لاينقصها أي خير الشيء الذي يجب أن نحاربه هو الفساد والنهب حيث يجب تغيير الكثير من الأمور التي تعرقل النمو الاقتصادي والاجتماعي والبحث عن استثمارات تعود على البلاد بالنفع والاهتمام بالتعليم لأنه هو أساس تقدم الشعوب
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28 - abdou الأحد 18 مارس 2018 - 18:25
نعم انه صوت المصالح الذي سوف يتكلم عند التصويت. في جميع الحالات فزنا ام لا يجب الخروج من هده التجربة بالعبر. مع مراعات ان لا تضيع مصالح المغرب مستقبلا.
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29 - salam الأحد 18 مارس 2018 - 18:26
وهل الأخ و الشقيق ينتظر من أخيه الدعوة لمساندته ودعمه في السراء و الضراء أم انه تلقائيا وبدون تردد يقف بجانبه . يا للعجب؟!!!!!!!
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30 - fes driver الأحد 18 مارس 2018 - 18:32
ان يسارع المغرب حكومة و شعبا لمؤازرة المملكة السعودية في كل الظروف من حرب الخليج إلى حرب اليمن ذلك واجب الاخوة و الدين لكن ان تساندنا السعودية في الترشيح لكأس العالم فذلك يتوجب عليها التفكير في مصلحتها اولا. سبحان الله
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31 - hassan الأحد 18 مارس 2018 - 18:32
le seul pays arabe dont je suis sûr de voter pour le maroc est l algerie et vous allez voir
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