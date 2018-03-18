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كُتّاب وآراء
"العساكر" يوقفون انتصارات "طنجاوة" في البطولة
تمكن فريق الجيش الملكي لكرة القدم، من وقف سلسلة نتائجه السلبية بعد تحقيقه اليوم الأحد فوزا ثمينا على حساب ضيفه اتحاد طنجة بهدفين لواحد، وذلك في مباراة الجولة 21 من منافسات الدوري الاحترافي التي احتضنها مركب مولاي عبد آلله في الرباط.
وأنهى التعادل السلبي نتيجة النصف الأول من النزال، قبل أن يفتتح "فارس البوغاز" النتيجة في الجولة الثانية من ركلة جزاء بواسطة اللاعب خالد صاروخ في الدقيقة 61، في الوقت الذي سجل للفريق "العسكري" اللاعب دياوارا، في الدقيقة 77 قبل أن ينجح البديل البزغودي، في إحراز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة.
ورفع فريق الجيش الملكي رصيده في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز إلى النقطة 31 في الصف الخامس مناصفة مؤقتا مع أولمبيك أسفي، في المقابل تجمد رصيد فريق اتحاد طنجة في حدود النقطة 40 في المركز الأول.