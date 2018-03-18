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الرئيسية | رياضة | التعادل الإيجابي يحسم مباراة "الراك" والفتح الرباطي

التعادل الإيجابي يحسم مباراة "الراك" والفتح الرباطي

التعادل الإيجابي يحسم مباراة "الراك" والفتح الرباطي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 18 مارس 2018 - 19:10

اقتسم فريقي الراسينغ البيضاوي لكرة القدم وضيفه الفتح الرباطي، نقاط مباراة الجولة 21 من منافسات الدوري الاحترافي في نسخته السابعة، وذلك بعد تعادلهما الإيجابي اليوم الأحد في المواجهة التي احتضنها ملعب الأب جيكو في الدار البيضاء.

وافتتح الفريق الرباطي النتيجة في الدقيقة 14 بواسطة اللاعب الزرهوني، فيما عدل للفريق البيضاوي اللاعب الخياطي في الدقيقة 52، قبل أن يتقدم مجددا الفتح بواسطة هدف اللاعب الباسل في الدقيقة 71، غير أن "الراك" تمكن من تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة عن طريق اللاعب حريس.

وأضاف الفريقين نقطة واحدة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، حيث بلغ رصيد الفريق البيضاوي النقطة 13 في المركز الأخير، بينما بلغ رصيد الفريق الرباطي النقطة 29 في الصف السادس مؤقتا مناصفة مع كل من الوداد الرياضي ونهضة بركان.

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