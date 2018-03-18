أولمبيك خريبكة يرفع رصيده على حساب خنيفرة

صالح الخزاعي من خريبكة

استقبل فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، عشية اليوم بملعب الفوسفاط، فريق شباب أطلس خنيفرة، برسم الجولة الـ21 من البطولة الوطنية الاحترافية "اتصالات المغرب"، وانتهت المقابلة المصنفة ضمن مباريات أسفل الترتيب بفوز أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

وجاءت نتيجة المباراة بعد شوط أول خال من الأهداف، حيث حاول كل فريق جس نبض الفريق الآخر، من خلال القيام بتمريرات وسط الملعب، والقيام بين الفينة والأخرى بمحاولات للوصول إلى شبّاكي الحارسين مصطفى العيادي وحمزة معتمد؛ غير أن جميع محاولات الشوط الأول باءت بالفشل.

أما الشوط الثاني من المباراة، فقد استهله فريق أولمبيك خريبكة بتسجيل هدف السبق في تمام الدقيقة الـ52، إثر حصوله على ضربة خطأ نجح اللاعب يوسف عكادي في ترجمتها إلى هدف، لتتوالى بعد ذلك المحاولات الفاشلة من كلا الفريقين إلى أن أطلق الحكم عبد الرحيم اليعكوبي صافرة الإعلان عن نهاية المباراة0

وبنتيجة هذه المباراة، يبقى فريق أولمبيك خريبكة مؤقتا في الرتبة الـ12، بالرغم من تعزيز رصيده بثلاث نقط وبلوغه 25 نقطة إلى حدود الساعة، فيما بقي فريق شباب أطلس خنيفرة في الرتبة الـ13 برصيد 21 نقطة، في انتظار إجراء باقي مباريات الجولة الـ21 ونتائجها النهائية.

وبالرغم من قرار وزارة الداخلية رفع الحظر عن أنشطة الفصائل المساندة للأندية، غاب فصيل Green Ghost عن مدرجات ملعب الفوسفاط، تفعيلا لمضامين بلاغ نشره الفصيل عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، يدعو من خلاله إلى "مقاطعة المباراة احتجاجا على الاعتقالات العشوائية التي طالت أعضاء المجموعة في المباراة السابقة، وتضامنا مع المعتقلين ظُلما الذين تتأجل جلسات محاكمتهم لعدم وجود دلائل قاطعة على التهم الموجهة إليهم"، حسب البلاغ.