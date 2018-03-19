صحيفة أمريكية تنتقد جاهزية الملاعب المغربية

هسبورت - محمد فنكار*

تابع الإعلام الأمريكي الحدث البارز في المغرب، بعدما قدمت المملكة ملف ترشيحها لتنظيم كأس العالم لسنة 2026، وعلقت على اختيار المدن المرشحة لاستضافة مباريات المونديال، وكذا تكلفة الملاعب التي سيتم إنشاؤها لهذا الغرض.

وكشفت قناة "Abcnews" أن المغرب سيبذل مجهودا كبيرا من أجل إقناع الاتحاد الدولي بأحقيته باستضافة كأس العالم، حيث أن القيمة الذي ينوي صرفها مغرية جدا، وتؤكد أن المنافسة ستشتد بينها وبين الملف الأمريكي، مبرزة أن هذا الأخير يتفوق في كون أن الملاعب جاهزة وتلعب عليها بعض مباريات الدوريات المحلية.

وأضاف ذات المصدر أن الرسوم التي أظهرها المغرب للملاعب توحي أنها ستكون ملاعب ممتازة، مؤكدة أن المبالغ التي ستصرف كبيرة جدا، وتم دراستها من قبل هيئة مختصة.

من جهتها انتقدت صحيفة "نيويورك تايمز" جاهزية الملاعب المغربية، وقالت إنها لا زالت تحتاج إلى صيانة أو تدشين أو بناء، وأكدت أن ملاعب الملف الأمريكي متوفرة وعلى أعلى المستويات، مبرزة أن المغرب حاول أن يتأخر في تقديم ملفه للفيفا حتى يتمكن من مقارنة ملاعبه بملف منافسه، ولم يعلن عن ذلك رسميا إلا في يناير الماضي، رغم أن الجميع كان يعلم بأن المغرب يرغب في استضافة المونديال بعد خيبة أمل تعرض لها لأربع مرات.

وكان مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشح المغرب 2026، قد كشف في ندوة صحفية يوم أمس عن مجموعة من الأرقام والمعطيات الدقيقة التي تهم الميزانية المرصودة من طرف الدولة لتنظيم كأس العالم، مشيرا إلى أن 3،2 مليار دولار سيتم تخصيصها من طرف القطاع الخاص، في حين سيتم تدبير 12,6 مليار دولار المتبقية من ميزانية الدولةللاستثمار خلال السنوات الثمانية المقبلة.

وأوضح العلمي أيضا أن الأموال التي ستقتطع من أجل تمويل مشاريع البنيات التحتية بالمغرب في السنوات المقبلة ستعادل %4 فقط سنويا من ميزانية الاستثمارات السنوية، على أن تقسم هذه الميزانية على مصاريف تأهيل بعض الملاعب وإنشاء أخرى، وكذا المستشفيات والشبكات الطرقية التي سيتم تحسينها.

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