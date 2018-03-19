المنتخب يبدأ استعدادات "مونديال 2018" في إيطاليا

هسبورت من الرباط*

يخوض المنتخب الوطني المغربي، مساء اليوم الاثنين، أول مران له بمدينة تورينو استعدادا لخوض ودية صربيا، التي ستجرى يوم الجمعة المقبل، على أرضية الملعب الأولمبي بالمدينة الإيطالية.

وبدأ لاعبو "أسود الأطلس" في التوافد على مقر إقامة المنتخب، حيث وصل لاعبو البطولة؛ بدر بانون من الرجاء وأيوب الكعبي من نهضة بركان ورضا التكناوتي حارس اتحاد طنجة، في انتظارالتحاق بقية المجموعة.

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