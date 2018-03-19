المحليّون آخر المُلتحقين بمعسكر "الأسود" في تُورينو

هسبورت - أمال بلحاج*

سَافر محليو المنتخب الوطني المغربي، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة تورينو الإيطالية، قصد الالتحاق بمعسكر العناصر الوطنية، استعدادا لوديتي صربيا وأوزباكستان، المقرّر إجراؤهما في 23 و27 من الشهر الحالي، وذلك بعد مشاركتهم رفقة أنديتهم، في آخر المواجهات التي أجريت نهاية الأسبوع، ويتعلّق الأمر بأيوب الكعبي وبدر بانون الملتزمين بالمشاركة الإفريقية، والحارس رضا التكناوتي، الذي كان حاضرا خلال قمة الجيش الملكي واتحاد طنجة.

وبدأ باقي المحترفين المغاربة في مختلف الدوريات الأوروبية بالالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني المغربي، منذ صبيحة يوم أمس الأحد، بعد إنهاء التزامهم رفقة فرقهم، شأنهم شأن وليد أزارو لاعب الأهلي المصري، الذي شد رحاله إلى الديار الإيطالية، من الغابون مباشرة بعد نهاية مباراة ناديه ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الطاقمان الطبي والتقني لـ"أسود الأطلس"، قد سبقا العناصر الوطنية إلى مدينة تورينو الإيطالية، لمباشرة العمل، في انتظار التحاق اللاعبين وأعضاء الجامعة الملكية لكرة القدم، أمس الأحد، فيما استغل الناخب الوطني هيرفي رونار وجوده في إيطاليا، رفقة مساعديه، لمتابعة مباراة نادي تورينو وفيورنتينا الإيطاليين، ضمن منافسات الجولة الـ29 من "الكالتشيو".

وسيكون المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني، فرصة مهمة بالنسبة إلى الطاقم التقني الذي يرأسه المدرب الفرنسي هيرفي رونار، للوقوف على إمكانيات مجموعة من العناصر عن قرب، خصوصا تلك التي تفتقد لعامل التنافسية، كما أنه سيستجمع أفكارا حول العناصر التي في إمكانه الاعتماد عليها خلال نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

يشار إلى أن قائمة "الأسود"، قد ضمّت 3 لاعبين فقط من الدوري المغربي للمحترفين وهم أيوب الكعبي، مهاجم نهضة بركان، وبدر بانون، مدافع فريق الرجاء البيضاوي، ورضا التكناوتي، حارس فريق اتحاد طنجة، في وقت وجه الناخب الوطني هيرفي رونار الدعوة لـ25 اسما محترفا، في دوريات إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا، هولندا، تركيا، مصر والإمارات.

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