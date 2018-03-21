القلق يسيطر على غواتيمالا خشية الطرد من الفيفا

هسبريس - متابعة

كشف المتحدث باسم الرئاسة في غواتيمالا، هاينز هيمان، أن رئيس البلاد جيمي موراليس يشعر بالقلق حيال تعرض بلاده لطرد محتمل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال هيمان في مؤتمر صحفي: "هذا الموضوع لا يمر على السيد الرئيس بدون أن يدركه". وجاءت تصريحاته قبل قرار الفيفا، المرتقب في 30 أبريل المقبل، حول إلغاء عضوية غواتيمالا بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة لها لإحداث تعديلات تشريعية لقانون الرياضة الخاص بها، ومن ثم إجراء انتخابات داخل اتحاد الكرة المحلي.

ورافق موراليس، منذ بداية ولايته في 2016، منتخب غواتيمالا لكرة القدم طوال مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وعوقب اتحاد غوايتمالا لكرة القدم بالإيقاف، منذ عام ونصف العام، على خلفية فضيحة الفساد التي تورط فيها رئيسه السابق، بريان خيمينيز، الذي قررت "فيفا" إيقافه مدى الحياة في نأبريل 2017.

وأضاف هيمان: "يمكن أن أؤكد أن الرئيس يدعم فكرة الحكومة المنفتحة والشفافة، وهو ما يعود بأثره أيضا على مراجعة أوضاع الهيئات المستقلة من أجل التأكد من أن الأموال تتم إداراتها بشفافية".