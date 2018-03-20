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الرئيسية | رياضة | رونالدو: ليس هناك لاعب في العالم أفضل مني

رونالدو: ليس هناك لاعب في العالم أفضل مني

رونالدو: ليس هناك لاعب في العالم أفضل مني
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 22:40

أطلق مهاجم منتخب البرتغال ونادي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، تصريحات نارية لدى تسلمه جائزة أفضل لاعب برتغالي في العام، مؤكدا أنه الأفضل دائما مهما يقول الآخرون.

وصرح رونالدو (33 عاما) صاحب الكرة الذهبية خمس مرات، والذي تألق مؤخرا بتسجيله للهاتريك رقم 50 في مشواره، بقوله: "دائما أقول إنني الأفضل لأنني أؤمن بذلك وأظهره داخل الملعب. مهما يقولون".

وأضاف: "كان عاما لا يصدق على المستوى الفردي والجماعي، كان عاما تاريخيا في ريال مدريد. الفوز بخمس بطولات في عام واحد، الحصول على الكرة الذهبية الخامسة، الحصول على جائزة الفيفا للمرة الثانية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - منصف الثلاثاء 20 مارس 2018 - 22:51
ليس صحيحا لقد اصبحنا في زمن الاعلام والتجارة الرياضية هي من تصنف شخصا كأحسن شخصيا اراك لاعبا اقل من الاعب العادي والاعبون الدين مروا في التاريخ كأحسن لاعبوا كرة القدم مرادونا ورولاندينيوا ويجب على الفيفا ان تعيد النظر في الكرة الدهبية وكونها تعطيها لمن هب ودب اصبحت ليست لها قيمة....مع العلم ان بعض الاعبين الحليين يستحقون كأفضل الاعبون وليس محتما ان يكون مهاجما قد يكون مدافعا او حارسا او اعب وسط .....
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2 - تايكة غرماد الثلاثاء 20 مارس 2018 - 22:56
كلام لا يصدر عن عاقل ومتزن !!
فالبطل او الاول يجب ان يكون متزن في كلامه وخرجاته مما يزيده الاحترام والتقدير !!
وفي بعض الأحيان الصمت كنز لا يقدر يثمن
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3 - رشيد الثلاثاء 20 مارس 2018 - 23:03
تواضع يا مغرور غدا ستصبح تحت التراب وتبقى ذكرى للأغبياء
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20
4 - مغربي... الثلاثاء 20 مارس 2018 - 23:06
حاليا عندو الصح وخا انا برصاوي
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-24
5 - Ayoub الثلاثاء 20 مارس 2018 - 23:08
Je vous le confirme, le Maroc va éliminer le Portugal de la coupe du monde en Russie, PROMIS
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6 - exRIGO الثلاثاء 20 مارس 2018 - 23:10
اسيدي هذا هو التواضع هههههههههه !!!!!!!
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4
7 - محمد الثلاثاء 20 مارس 2018 - 23:13
ميسي احسن لاعب بدون تعليق شاهد المباريات
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7
8 - بدون عاطفة الثلاثاء 20 مارس 2018 - 23:21
ادا تكلمنا عن الكرة فرونادو لاعب عادي يمتاز بالسرعة لكن يفتقد للمهارة وسرعة البديهة اما انسانيا لا انكر انه متميز. اما عن ميسي بالنسبة للكرة يعجز الكلام عن وصف هدا اللاعب لن يتكرر لاعب من هده المواصفات اما انسانيا .....
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7
9 - Ferontino الثلاثاء 20 مارس 2018 - 23:42
ا نت اسوا لاعب,الاعلام ضخمك يا عاشق التسلل,كل اللاعبين يساعدونك من اجل التسجيل ولو كانو الاولى بالتسجيل,لقد انكشفت نقط ضعفك ,لقد انهزمت,لا تساوي ولو درجة واحدة امام اللاعبين المرموقين كميسي,روبن,مولر,ريبيري.ديمبلي,سواريز,صلاح.كروز,احمد البهجة,الحداوي.حمد الله.مستودع,بصير.
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