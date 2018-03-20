رونالدو: ليس هناك لاعب في العالم أفضل مني

هسبريس - متابعة

أطلق مهاجم منتخب البرتغال ونادي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، تصريحات نارية لدى تسلمه جائزة أفضل لاعب برتغالي في العام، مؤكدا أنه الأفضل دائما مهما يقول الآخرون.

وصرح رونالدو (33 عاما) صاحب الكرة الذهبية خمس مرات، والذي تألق مؤخرا بتسجيله للهاتريك رقم 50 في مشواره، بقوله: "دائما أقول إنني الأفضل لأنني أؤمن بذلك وأظهره داخل الملعب. مهما يقولون".

وأضاف: "كان عاما لا يصدق على المستوى الفردي والجماعي، كان عاما تاريخيا في ريال مدريد. الفوز بخمس بطولات في عام واحد، الحصول على الكرة الذهبية الخامسة، الحصول على جائزة الفيفا للمرة الثانية".