سخرية المغاربة تثير إعجاب عميد "أسود الأطلس"

هسبورت من الرباط*

تَفاعل عميد المنتخب الوطني المغربي، المهدي بنعطية لاعب "يوفنتوس"، مع بعض الصور الساخرة التي صمّمها مغاربة بخصوص استغراقه لعشر دقائق فقط من أجل التنقّل من منزله إلى معسكر "أسود الأطلس" في تورينو، المدينة الإيطالية التي يستقر فيها ناديه.

ونشر مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام"، صورة مركبة تظهره وهو على متن دراجة "تروتينيت"، وعلق عليها بالقول: "إخواني المغاربة، أنتم أقوياء!".

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