24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0306:2912:4016:0218:4319:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. الإشاعـة.. أكثر أسلحة الحرب النفسية فتكاً وبشاعة..! (5.00)

  2. مغاربة واحتجاجات جرادة (5.00)

  3. ترامب يخنق فنزويلا بمنع عملة "بترو" الرقمية (5.00)

  4. فضيحة المياه المعدنية تدق ناقوس الخطر حول صحة المغاربة (5.00)

  5. "فارس البوغاز" يتمسّك بأمل إحراز أول لقب في تاريخ طنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | سخرية المغاربة تثير إعجاب عميد "أسود الأطلس"

سخرية المغاربة تثير إعجاب عميد "أسود الأطلس"

سخرية المغاربة تثير إعجاب عميد "أسود الأطلس"
هسبورت من الرباط*
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 18:15

تَفاعل عميد المنتخب الوطني المغربي، المهدي بنعطية لاعب "يوفنتوس"، مع بعض الصور الساخرة التي صمّمها مغاربة بخصوص استغراقه لعشر دقائق فقط من أجل التنقّل من منزله إلى معسكر "أسود الأطلس" في تورينو، المدينة الإيطالية التي يستقر فيها ناديه.

ونشر مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام"، صورة مركبة تظهره وهو على متن دراجة "تروتينيت"، وعلق عليها بالقول: "إخواني المغاربة، أنتم أقوياء!".

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.