24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/03/2018
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:03
|06:29
|12:40
|16:02
|18:43
|19:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- الأحزاب السياسية هي المشكل .. وهذه نظرتنا
- الإشاعـة.. أكثر أسلحة الحرب النفسية فتكاً وبشاعة..!
- أركيولوجيا المعرفة وميثاق سيرة ذاتية وموضوعية
- مراكش تكرم الموسيقار البولوني لوسيان وزوفسكي
- الغساسنة الجدد
فضيحة المياه المعدنية تدق ناقوس الخطر حول صحة المغاربة (5.00)
"فارس البوغاز" يتمسّك بأمل إحراز أول لقب في تاريخ طنجة (5.00)
- جنوب إفريقيا تشرع في بيع الفوسفاط المغربي المحجوز بالمزاد العلني - (127)
- البوليساريو تنشر إشاعة "وفاة الملك" .. طوسة: جواب المغاربة تلقائي - (125)
- لهذه الأسباب يرفض البرلمانيون السابقون إصلاح نظام معاشاتهم - (93)
- فضيحة المياه المعدنية تدق ناقوس الخطر حول صحة المغاربة - (80)
- رصيف الصحافة: مسلحو "البوليساريو" يعترضون مشجعي الرجاء - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
سخرية المغاربة تثير إعجاب عميد "أسود الأطلس"
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 18:15
تَفاعل عميد المنتخب الوطني المغربي، المهدي بنعطية لاعب "يوفنتوس"، مع بعض الصور الساخرة التي صمّمها مغاربة بخصوص استغراقه لعشر دقائق فقط من أجل التنقّل من منزله إلى معسكر "أسود الأطلس" في تورينو، المدينة الإيطالية التي يستقر فيها ناديه.
ونشر مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام"، صورة مركبة تظهره وهو على متن دراجة "تروتينيت"، وعلق عليها بالقول: "إخواني المغاربة، أنتم أقوياء!".