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الرئيسية | رياضة | مراكش .. أحكام للقضاء في ملف "مشجعي الرجاء"

مراكش .. أحكام للقضاء في ملف "مشجعي الرجاء"

مراكش .. أحكام للقضاء في ملف "مشجعي الرجاء"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 21:15

أسدلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، الستار على ما بات يعرف بقضية المشجعين الرجاويين، الذين تمت متابعتهم على خلفية أحداث الشغب التي رافقت مباراة فريقي الكوكب المراكشي والرجاء البيضاوي لحساب الجولة الـ18 من البطولة الاحترافية، بعد نطقتها بأحكامها بالبراءة والإدانة في هذا الملف.

وقد قضت المحكمة المذكورة بالبراءة في حق 31 مشجعا، كانوا متابعين من طرف النيابة العامة في حالة سراح مؤقت، وأربعة آخرين توبعوا في حالة اعتقال احتياطي؛ فيما حكم على 13 مشجعا بشهرين نافذين، ومعتقل واحد بثلاثة أشهر، وأربعة أشهر لستة آخرين.

وأحالت الغرفة قضية المتابعين من مناصري فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم على هيئة الحكم للتداول، بعد إنهاء مرافعات هيئة دفاع المتهمين وتقديم مختلف الدفوعات الشكلية المرتبطة بهذا الملف والاستماع الى باقي المتهمين.

وكانت النيابة العامة تابعت المحكومين بالمساهمة في أعمال عنف ارتكبت بمناسبة مباراة رياضية، وقع خلالها ضرب وجرح وإتلاف وتعييب تجهيزات الملعب، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والإهانة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإلحاق أضرار بأملاك منقولة مملوكة للغير والضرب والجرح باستعمال السلاح، وحمل سلاح يمكن استعماله في أعمال عنف داخل ملعب، وفي ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والسرقة وحيازة واستهلاك المخدرات ومحاولة إدخالها إلى ملعب.

وتجدر الإشارة إلى أن أمن مراكش أوقف 65 مشجعا رجاويا على ذمة التحقيق بعد أحداث الشغب التي شهدها الملعب الكبير لمراكش، ويشار إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية قرر متابعة 31 في حالة سراح، و24 في حالة اعتقال احتياطي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Ahmed de Rabat الثلاثاء 20 مارس 2018 - 21:32
هههههه و نعم الحكم ..تخريب و ضرب و جرح و اتلاف مرافق عمومية و حيازة المخدرات..و الحكم بشهور معدودة ..الله يرحمك وطني العزيز
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17
2 - لطيفة الثلاثاء 20 مارس 2018 - 21:40
يجب محاكمتهم بأقصى العقوبات ليكونو عبرة
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17
3 - Les rajaoui الثلاثاء 20 مارس 2018 - 21:41
Les gens là il faut les punir avec des lourde punition ,c est casseurs ainsi punir leur club Raja religieux en deuxième division.
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2
4 - Ziryab الثلاثاء 20 مارس 2018 - 21:44
المخربون يتمتعون بأحكام تخفيفية إن لم نقل رمزية رغم ثبوت تورطهم في تخريب الأملاك العمومية و الخاصة و التهجم على الأمن. و المطالبون بالحقوق بشكل سلمي نصيبهم أحكام ثقيلة تفوق القتل العمد.
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12
5 - بيناتنا الثلاثاء 20 مارس 2018 - 21:46
خاص العدالة تتدخل لردع المشاغبين. ومحدتي الفوضى. ومكسري سيارات الغير. كفانا ايلطراس
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7
6 - mbark الثلاثاء 20 مارس 2018 - 21:48
غادي إدوزو شهرين أوي خرجو عاوتاني إديرو الشغب مكاينش أقصى العقوبات
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9
7 - ابو علي الثلاثاء 20 مارس 2018 - 21:55
انا رجاوي ولاكن لا احب الفوضى في الملاعب هذا الحكم ليس عادل بل الحكم عليهم 5 سنوات و ما فوق اضعف الامان و العذاب الشاق اما هذا الحكم يشجعهم اكثر من ذالك انا في نظري ليس حكم عادل
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5
8 - ولبد الثلاثاء 20 مارس 2018 - 22:01
عقوبات لاتساوي شيءا مع حجم الخساءر والاضرار،
اين الغرامات،؟؟؟ لن تنفع هده العقوبات في شيء،بل ستشجع على الشغب.
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8
9 - immigrer et fier de son pays الثلاثاء 20 مارس 2018 - 22:07
la prochaine fois c'est pour quand ^^^^^^^^^^^^^^^^^je suis triste car j'aime mon pays vraiment dommage^^^^^^^^^a jetait en Australie il y a quelque année a Sidney et j'ai dit a mon frère qui habite a Sidney très jolie mais le maroc pour moi c'est le plus jolie plus beau avec son climat et le reste plus proche de l’Europe
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