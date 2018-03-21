"الأسود" يرفعون وتيرة الاستعدادات للودية أمام صربيا

هسبورت - أمال لكعيدا*

رفع الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، من وتيرة استعدادات المنتخب المغربي، تأهباً لمواجهة نظيره الصربي، الجمعة المقبل، بالملعب الأولمبي بتورينو، في إطار التحضير لنهائيات كأس العالم، المقررة بروسيا الصيف المقبل.

ومن المقرر أن يجري المنتخب المغربي، عصر اليوم، حصة تدريبية مغلقة بمركز تداريب نادي جوفنتوس، لوضع آخر اللمسات على استعدادات المجموعة قبل مواجهة المنتخب الصربي، علماً أن رفاق مهدي بنعطية خاضوا حصتان تدريبيتان أمس، ركز خلالهما "الثعلب" الفرنسي على الجانبين البدني والتقني للعناصر الوطنية.

ومن جهة أخرى، تمكنت العناصر الجديدة في قائمة "الأسود" من التأقلم بسرعة مع أجواء المنتخب الوطني، بما فيهم أيوب الكعبي، هداف الدورة الأخيرة من الشان، الذي وجد أرضية مناسبة لتصريف طاقته الهجومية لفائدة المنتخب المغربي الأول، بهدف الانقضاض على ثقة الناخب الوطني، هيرفي رونار، لضمان وجوده في نهائيات "المونديال"، الصيف المقبل.

وسيكون المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني، فرصة مهمة بالنسبة إلى الطاقم التقني الذي يرأسه المدرب الفرنسي هيرفي رونار، للوقوف على إمكانيات مجموعة من العناصر عن قرب، خصوصا تلك التي تفتقد لعامل التنافسية، كما أنه سيستجمع أفكارا حول العناصر التي في إمكانه الاعتماد عليها خلال نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

يشار إلى أن قائمة "الأسود"، قد ضمّت 3 لاعبين فقط من الدوري المغربي للمحترفين وهم أيوب الكعبي، مهاجم نهضة بركان، وبدر بانون، مدافع فريق الرجاء البيضاوي، ورضا التكناوتي، حارس فريق اتحاد طنجة، في وقت وجه الناخب الوطني هيرفي رونار الدعوة لـ25 اسما محترفا، في دوريات إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا، هولندا، تركيا، مصر والإمارات.

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