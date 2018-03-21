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الرئيسية | رياضة | النيابة تطلب سجن تشابي ألونسو 5 أعوام بإسبانيا

النيابة تطلب سجن تشابي ألونسو 5 أعوام بإسبانيا

النيابة تطلب سجن تشابي ألونسو 5 أعوام بإسبانيا
هسبورت - إفي*
الأربعاء 21 مارس 2018 - 17:43

تطالب نيابة مدريد بالسجن لمدة خمس سنوات للاعب السابق تشابي ألونسو بتهمة التهرب من دفع مليوني يورو ضرائب، في أعوام 2010 و2011 و2012.

وتتهم نيابة مدريد ألونسو بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية أثناء الفترة التي كان يلعب خلالها لصالح ريال مدريد، وفقا لما ذكرته الوزارة العامة.

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