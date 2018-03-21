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الرئيسية | رياضة | جامعة كرة القدم تنذر وتغرم نادي الجيش الملكي

جامعة كرة القدم تنذر وتغرم نادي الجيش الملكي

جامعة كرة القدم تنذر وتغرم نادي الجيش الملكي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 مارس 2018 - 15:15

قررت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب اجتماعها توجيه إنذار لفريق الجمعية الرياضية للجيش الملكي، مع فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها المباراة التي جمعته يوم الأحد الماضي بالرباط بفريق اتحاد طنجة برسم منافسات الدورة ال21 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم .

وذكر بلاغ للجامعة أن هذا القرار جاء "بعد الأحداث التي عرفتها المباراة التي جمعت يوم 18 مارس الجاري بين فريق الجيش الملكي وضيفه اتحاد طنجة برسم فعاليات الدورة ال21 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول، حيث قامت جماهيره بتكسير مجموعة من كراسي المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، ورمي الشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة العود، فضلا عن اقتحام بعض انصار الفريق لأرضية الميدان، مما اضطر الحكم إلى توقيف المباراة".

وأضاف المصدر ذاته، أنه تقرر كذلك تغريم فريق اتحاد طنجة مبلغ 10 آلاف درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مهذب الأربعاء 21 مارس 2018 - 15:51
اللي ربح ما عاجبو حال و اللي خسر ما عاجبو حال..
ما عاجبهوم الحال غي يهرسو و يدكدكو..
و حنا ما كيعجبوناش هاذ القوم..هم عالة على المجتمع..يجب الصرامة معهم و إلا غادي يدليوو رجليهوم علينا ..لا زين لا عقل لا نوضان بكري..
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2 - يوسف الأربعاء 21 مارس 2018 - 16:20
هذا تخاذل اسي لقجع. اين هو الويكلو. ام ان يد الجيش طويلة. و...
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3 - العرايشي الأربعاء 21 مارس 2018 - 16:44
أودّ من الجماهير المغربية المتفرجة في ملاعب كرة القدم ان تلاحظ جيدا كيف تجلس الجماهير الأوروبية في مقاعدها تتفرج في أريحية ملتزمة بأماكنها دون وقوف وصراخ محترمة نفسها ودون ازعاج لباقي المتفرجين .اظن ان هذا الالتزام جد صعب علينا للاسف
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