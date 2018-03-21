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كُتّاب وآراء
جامعة كرة القدم تنذر وتغرم نادي الجيش الملكي
قررت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب اجتماعها توجيه إنذار لفريق الجمعية الرياضية للجيش الملكي، مع فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها المباراة التي جمعته يوم الأحد الماضي بالرباط بفريق اتحاد طنجة برسم منافسات الدورة ال21 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم .
وذكر بلاغ للجامعة أن هذا القرار جاء "بعد الأحداث التي عرفتها المباراة التي جمعت يوم 18 مارس الجاري بين فريق الجيش الملكي وضيفه اتحاد طنجة برسم فعاليات الدورة ال21 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول، حيث قامت جماهيره بتكسير مجموعة من كراسي المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، ورمي الشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة العود، فضلا عن اقتحام بعض انصار الفريق لأرضية الميدان، مما اضطر الحكم إلى توقيف المباراة".
وأضاف المصدر ذاته، أنه تقرر كذلك تغريم فريق اتحاد طنجة مبلغ 10 آلاف درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
ما عاجبهوم الحال غي يهرسو و يدكدكو..
و حنا ما كيعجبوناش هاذ القوم..هم عالة على المجتمع..يجب الصرامة معهم و إلا غادي يدليوو رجليهوم علينا ..لا زين لا عقل لا نوضان بكري..