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الرئيسية | رياضة | الكعبي يعد بالتألق في اختباريْ صريبا وأوزبكستان

الكعبي يعد بالتألق في اختباريْ صريبا وأوزبكستان

الكعبي يعد بالتألق في اختباريْ صريبا وأوزبكستان
هسبورت ـ عبد الصمد الراجي*
الخميس 22 مارس 2018 - 06:20

أَبدى أيوب الكعبي، مهاجم فريق نهضة بركان لكرة القدم، سعادته الكبيرة بعد دعوته لأوّل مرّة إلى المشاركة رفقة "أسود الأطلس"، ودخول المعسكر الإعدادي في إيطاليا لمواجهة صربيا يوم غد الجمعة.

هداف كأس إفريقيا للأمم للاعبين المحلين، في تصريحات صحافية، قال: "سعيد للغاية بهذه الدعوة للمشاركة في وديتي صربيا وأوزبكستان، والتي ستشكل حافزا إضافيا لي من أجل تطوير مستواي في الفترة المقبلة".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 24 عاما: "الأجواء داخل معسكر المنتخب في تورينو رائعة للغاية، تؤكّد الانسجام والتناغم بين اللاعبين؛ وهو أمر محفّز كثيرا لتقديم مباراة كبيرة".

وتابع المهاجم الواعد: "سأحاول تقديم كل ما لدي لأنال ثقة المدرّب هيرفي رونار، وأتمنى أن أكون موفّقا في هذا الاختبار الذي يعد تجربة كبيرة في مساري".

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