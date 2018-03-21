أوليفر كان يتشكك في مشاركة نيوير بالمونديال

هسبريس - د.ب.أ

أبدى أوليفر كان، ،حارس مرمى منتخب ألمانيا لكرة القدم السابق، اليوم الأربعاء، تشكيكه في قدرة الحارس مانويل نيوير على المشاركة مع منتخب "الماكينات" في نهائيات كأس العالم، المقررة إقامتها بروسيا الصيف المقبل.

وصف كان المعركة التي يخوضها حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني مع الإصابة بأنها "محفوفة بالمخاطر".

غاب نيوير، ذو الـ31 عاما، عن الملاعب لمدة ستة أشهر بعدما أصيب بكسر في قدمه، فيما قال الحارس السابق، في مقابلة مع محطة "سبورت 1" التليفزيونية، إن غياب نيوير المستمر ربما يجبر يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، على عدم الاستعانة به ضمن القائمة النهائية.

صرح اوليفر كان، قبل المباراة الودية التي سيخوضها المنتخب الألماني مع نظيره الإسباني بعد غد الجمعة، بقوله "في النهاية؛ يصبح الأمر صعبا على المدرب". وأضاف: "أعتقد أنه بحاجة لفترة زمنية معينة قبل خوض غمار كأس العالم، يجب أن يلعب أولا مباراة أو اثنتين في الدوري الألماني".

من جانبه، قال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني: "نأمل ونتمنى أن يصل نيوير إلى كامل لياقته الفنية والبدنية بنسبة 100% عند الإعلان عن قائمة الفريق".

من المقرر أن يعلن لوف القائمة المؤقتة لمنتخب ألمانيا التي ستشارك في كأس العالم في 15 مايو القادم، وهو ما يعني أن نيوير مطالب باستعادة لياقته في فترة زمنية تقل عن شهرين.

أعرب بيرهوف عن ترحيبه باستدعاء نيوير لقائمة المنتخب الألماني التي تستعد لمواجهة إسبانيا، حيث قال: "كان الجميع سعداء بعودة مانويل، مازلت أرى أن الأمور تبدو إيجابية، ولا توجد أي ضغوط من جانبنا".

تلقى نيوير دعما من زميله في المنتخب الألماني والفريق البافاري توماس مولر، الذي قال: "لا يمكن لأحد أن يغفل الدور الذي يقوم به مانويل".

في حال عدم تمكن نيوير من اللحاق بالمونديال فمن المرجح أن يتولى مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، الوقوف أمام عرين منتخب الماكينات في البطولة.

في الوقت نفسه قال راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه رغم استبعاد ماريو جويتزه من قائمة الفريق، المكونة من 26 لاعبا، لمباراتي إسبانيا بعد غد والبرازيل يوم الثلاثاء القادم، إلا أنه لا ينبغي استبعاد لاعب بوروسيا دورتموند الألماني من المشاركة في كأس العالم.

وقال جريندل: "يواخيم لوف لا يستبعد أحدا، والباب مفتوح أمام جميع اللاعبين، وهو ما ينطبق أيضا على ماريو جويتزه".

كان لوف تحدث عن جويتزه، الذي أحرز هدف الفوز للمنتخب الألماني في نهائي مونديال 2014 بالبرازيل، أمام منتخب الأرجنتين، قائل:ا "إنه لم يصل للمستوى الذي نرغب فيه في الوقت الراهن".

وأشار جريندل إلى أن لوف يمتلك العديد من الخيارات في مركز خط الوسط الهجومي، مضيفا: "هناك عدد من اللاعبين في حالة فنية وبدنية أفضل من جويتزه حاليا".

اختتم جريندل حديثه قائلا: "أعلم أن جويتزه يحظى بتقدير كبير من لوف الذي لم يغلق الباب أمام فرص اللاعب في المشاركة بالمونديال".