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الرئيسية | رياضة | "الكاف": الرجاء وبركان ضد "زناكو وجينراسيون"

"الكاف": الرجاء وبركان ضد "زناكو وجينراسيون"

"الكاف": الرجاء وبركان ضد "زناكو وجينراسيون"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 مارس 2018 - 18:46

أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، التي سحبت مساء اليوم الأربعاء بالقاهرة، عن مواجهمة نادي الرجاء البيضاوي لفريق "زناكو" الزامبي،

كما كان بين نتائج القرعة نفسها، مواجهة نهضة بركان لـ"جينراسيون فوت" السنغالي من أجل الحسم في استكمال منافسات "كأس الكاف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - aziz580 الأربعاء 21 مارس 2018 - 18:54
سواء الرجاء او الوداد او بركان ولا الجديدة كلنا مساندين للفرق المغربية ان شاء الله الفوز والفرحة الصغرى في انتظار الفرحة الكبرى مع الأسود يارب
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