"الكاف": الرجاء وبركان ضد "زناكو وجينراسيون"

هسبريس من الرباط

أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، التي سحبت مساء اليوم الأربعاء بالقاهرة، عن مواجهمة نادي الرجاء البيضاوي لفريق "زناكو" الزامبي،

كما كان بين نتائج القرعة نفسها، مواجهة نهضة بركان لـ"جينراسيون فوت" السنغالي من أجل الحسم في استكمال منافسات "كأس الكاف".