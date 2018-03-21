الوداد و"الدفاع" يعرفان منافسيهما في عصبة الأبطال

هسبريس من الرباط

سحب قرعة دور المجموعات بعصبة الأبطال الإفريقية في كرة القدم وضع فريق الوداد في المجموعة الثالثة، إلى جانب حوريا كوناكري الغيني وماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي، وكذا "طوغو بورت" الطوغولي.

القرعة نفسها، حسب نتائجها المعلنة من العاصمة المصرية القاهرة، موقعت الدفاع الحسني الجديدي بين وفاق سطيف الجزائري ومواطنه مولودية العاصمة، في المجموعة الثانية، إضافة إلى "تي بي مازيمبي" الكونغولي.

المجموعة الأولى تشكلت من الأهلي المصري والترجي التونسي، وتاونشيب البتسواني وكامبالا سيتي الأوغندي، بينما الرابعة جمعت النجم الساحلي التونسي وزيسكو يونايتد الزامبي، و"فاتح غشت" الأنغولي و"إمبابان سوالوز" بطل سوازيلاند.

تجرى المباريات الأولى من "عصبة الأبطال" الإفريقية بتاريخ 5 و6 ماي القادم، وستعرف احتضان الوداد لأولى مبارياته بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء، كما يستقبل الدفاع الحسني وفاق سطيف بملعب العبدي بالجديدة.